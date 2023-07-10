İcardi’de mutlu son

G.Saray taraftarının merakla beklediği Mauro İcardi transferinde finale gelindi. PSG'nin kadroda düşünmediği ve 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncu, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti. İcardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, 10 milyon Euro yıllık ücret ve 3 sezonluk kontrat isterken kapıyı 7.5 milyon Euro'dan açan G.Saray, sponsorları da devreye sokup 10 milyon Euro'ya çıktı. İcardi, bu teklif sonrasındadedi.PSG ile de aradaki fark büyük ölçüde kapandı. G.Saray'dan 20 milyon Euro talep eden Fransızlar, sonunda pes etme noktasına geldi. Bu transferin 10 milyon Euro'ya tamamlanması bekleniyor.GEÇEN sezon 99 numarayı sırtına geçiren Arjantinli yıldız, bu sezon ise 9 numaraya geri dönüyor. İnter, PSG ve Arjantin Milli Takımı'nda 9 numarayı giyen ancak geçen sezon bu numara boş olmadığı için 99'u seçen İcardi için bu kez 9 numara boş tutuldu.