İcardi’den flaş paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arjantinli forvet, doğum gününde Fenerbahçe formasıyla İcardi sevinci yapan vesorusuna "Galatasaray" yanıtı veren minik bir futbolseverin videosunu paylaştı. Tecrübeli santrfor, gönderinin altına da şu yorumu yaptı:GALATASARAY, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzaladığı sponsorluk sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.Dün de KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı: "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme,feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." G.Saray Başkanı Dursun Özbek, daha önce katıldığı bir televizyon programında, sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı feshedebilecek şekilde imzaladıklarını vurgulamıştı.SARI-KIRMIZILI ekipte bir günlük izin bugün bitiyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımın dinlenmesi adına antrenmanı akşam 17.00'ye çekerek oyuncularına toplamda 1.5 gün izin vermişti.