İcardi’den flaş paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arjantinli forvet, doğum gününde Fenerbahçe formasıyla İcardi sevinci yapan ve "Hangi takımlısın"
sorusuna "Galatasaray" yanıtı veren minik bir futbolseverin videosunu paylaştı. Tecrübeli santrfor, gönderinin altına da şu yorumu yaptı: "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim."
TARTIŞILAN SPONSORLUK ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ
GALATASARAY, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzaladığı sponsorluk sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı. Yasa dışı bahis iddiaları sonrası sarı-kırmızılı kulüp, 14 milyon dolar kazanacağı bu anlaşmanın araştırıldığını ve askıya alındığını duyurmuştu.
Dün de KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı: "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine
feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." G.Saray Başkanı Dursun Özbek, daha önce katıldığı bir televizyon programında, sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı feshedebilecek şekilde imzaladıklarını vurgulamıştı.
ASLAN SAHAYA DÖNÜYOR
SARI-KIRMIZILI ekipte bir günlük izin bugün bitiyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımın dinlenmesi adına antrenmanı akşam 17.00'ye çekerek oyuncularına toplamda 1.5 gün izin vermişti.