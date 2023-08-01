İcardi’nin 1 milyon Euro’su Özbek’ten

Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından vuslat gerçekleşmiş, geçen sezonki şampiyonluğun mimarı Mauro İcardi ile taraftarlar yeniden buluşmuştu. Pazar günü RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde 'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde bir kez daha sarı-kırmızılı futbolseverlerin karşısına çıkan Arjantinli yıldız için başkan Dursun Özbek,bilgisini verdi. Süper starın transferindeki sponsorlardan birinin de Özbek olduğu ortaya çıktı.Aslantepe'de kendisine özel yapılan tezahüratlar nedeniyle bir süre konuşma fırsatı bile bulamayan Başkan, 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki golcünün, her sezon 1 milyon Euro'sunu cebinden karşılayacak.Özbek'in yanı sıra Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve kulübün ana sponsorları Sixt Rent a Car ile RAMS Global kalan parayı tamamlayacak.