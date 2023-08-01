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Giriş Tarihi: 1.8.2023

İcardi’nin 1 milyon Euro’su Özbek’ten

MEHMET ÖZCAN
İcardi’nin 1 milyon Euro’su Özbek’ten

3 yıllık imza attığı sarı-kırmızılı kulüpten senelik 6 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Arjantinli golcünün maaş sponsorlarından birinin de Dursun Özbek olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından vuslat gerçekleşmiş, geçen sezonki şampiyonluğun mimarı Mauro İcardi ile taraftarlar yeniden buluşmuştu. Pazar günü RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde 'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde bir kez daha sarı-kırmızılı futbolseverlerin karşısına çıkan Arjantinli yıldız için başkan Dursun Özbek, "Kıymetli oyuncumuz İcardi, yıllık yaklaşık 40 milyon Euro'luk teklifi reddederek sponsorlarımızın 4 milyon Euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon Euro gelire imza atmıştır'' bilgisini verdi. Süper starın transferindeki sponsorlardan birinin de Özbek olduğu ortaya çıktı.

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Aslantepe'de kendisine özel yapılan tezahüratlar nedeniyle bir süre konuşma fırsatı bile bulamayan Başkan, 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki golcünün, her sezon 1 milyon Euro'sunu cebinden karşılayacak. KAP'a garanti ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanan başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonuslar ödenecek. Özbek'in yanı sıra Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve kulübün ana sponsorları Sixt Rent a Car ile RAMS Global kalan parayı tamamlayacak.

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İcardi’nin 1 milyon Euro’su Özbek’ten
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