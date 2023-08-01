İcardi’nin 1 milyon Euro’su Özbek’ten

3 yıllık imza attığı sarı-kırmızılı kulüpten senelik 6 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Arjantinli golcünün maaş sponsorlarından birinin de Dursun Özbek olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından vuslat gerçekleşmiş, geçen sezonki şampiyonluğun mimarı Mauro İcardi ile taraftarlar yeniden buluşmuştu. Pazar günü RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde 'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde bir kez daha sarı-kırmızılı futbolseverlerin karşısına çıkan Arjantinli yıldız için başkan Dursun Özbek, "Kıymetli oyuncumuz İcardi,yıllık yaklaşık 40 milyon Euro'lukteklifi reddederek sponsorlarımızın4 milyon Euro'sunu karşıladığıtoplamda10 milyonEuro gelireimza atmıştır'' bilgisini verdi. Süper starın transferindeki sponsorlardan birinin de Özbek olduğu ortaya çıktı.
SÖZLEŞMEDE 4 MİLYON EURO'LUK İMAJ HAKKI VAR
Aslantepe'de kendisine özel yapılan tezahüratlar nedeniyle bir süre konuşma fırsatı bile bulamayan Başkan, 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki golcünün, her sezon 1 milyon Euro'sunu cebinden karşılayacak. KAP'a garanti ücreti 6milyon Euro olarak açıklananbaşarılı futbolcuya 4 milyonEuro da imaj hakları olarakbonuslar ödenecek. Özbek'in yanı sıra Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve kulübün ana sponsorları Sixt Rent a Car ile RAMS Global kalan parayı tamamlayacak.