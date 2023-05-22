İcardi’nin aklındaki ‘dev’ soru!

alatasaray'ı şampiyonluğa çok yaklaştıran Mauro İcardi 3 haftadır tek başına skor yükünü çekiyor.24 resmi maçta 20 gol-8 asiste ulaştı. Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Arjantinli forvet için sarı-kırmızılı kulüp girişimlere başladı. İcardi, kulüpteki geleceği hakkında yapılan ilk görüşmede para konuşmadı vediyerek yeni sezon planlamasını sordu. Şampiyonlar Ligi vitrinine dönmeyi hedefleyen yıldız oyuncu, Galatasaray'ın iddialı bir kadro kurup kurmayacağını merak ediyor.Başkan Metin Öztürk "Artık iş bitti" diyerek Ankaragücü karşılaşmasını beklediklerini söyledi. Öztürk,diyerek de yeni hedefi Avrupa olarak gösterdi.ANKARAGÜCÜ'NÜ (30 Mayıs Salı) yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da oyunculara Okan Buruk tarafından iki gün izin verildi. Salı akşamı Florya'da toplanacak sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacak.3 maçta girdiği 41 ikili mücadelenin 34'ünü kazanan Lucas Torreira, Galatasaray'ın en formda ismi olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı camia da 27 yaşındaki oyuncuyu takdir ediyor. Tribünlerepankartı asılırken, resmi siteden Uruguaylı ön liberonun fotoğrafı paylaşıldı vemesajı yazıldı.