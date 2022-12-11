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Giriş Tarihi: 12.12.2022

İcardi’nin dönüş süresi uzayacak

İcardi’nin dönüş süresi uzayacak

Tedavisine ülkesinde devam eden ve hafta sonuna kadar İstanbul'da olması beklenen Arjantinli futbolcu, 4-6 hafta arası yok

Galatasaray'dan sakat futbolcular hakkında açıklama geldi. İcardi'nin sahalara dönüşünün 4-6 haftayı bulacağı ancak İstanbul'a geldiğinde bir durum değerlendirmesi yapılacağı vurgulandı. Rashica'nın yanı sıra Emre Taşdemir'in de birkaç gün içinde takıma döneceği bildirildi. Oliveira'nın, İstanbulspor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor. Yunus Akgün'ün de tedavisinin iyi gittiği ve ara sonrası takıma katılabileceği açıklandı.

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İcardi’nin dönüş süresi uzayacak
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