İcardi’nin dönüş süresi uzayacak

Tedavisine ülkesinde devam eden ve hafta sonuna kadar İstanbul'da olması beklenen Arjantinli futbolcu, 4-6 hafta arası yok
Galatasaray'dan sakat futbolcular hakkında açıklama geldi. İcardi'nin sahalara dönüşünün 4-6 haftayı bulacağı ancak İstanbul'a geldiğinde bir durum değerlendirmesi yapılacağı vurgulandı. Rashica'nın yanı sıra Emre Taşdemir'inde birkaç gün içinde takıma döneceği bildirildi. Oliveira'nın, İstanbulspor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor. Yunus Akgün'ün de tedavisinin iyi gittiği ve ara sonrası takıma katılabileceği açıklandı.