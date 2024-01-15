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Giriş Tarihi: 15.1.2024

İcardı’nin dönüşü Trabzon’a zor

İcardı’nin dönüşü Trabzon’a zor
Hem ayağında hem de yüzündeki sakatlık nedeniyle dinlenmeye çekilen Mauro İcardi'nin bu hafta içi İstanbul'a dönüşü bekleniyor. Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a giden ve ardından İstanbul'a dönüşte yüzündeki problem nedeniyle en az 20 günlük dinlenme sürecine başladığı açıklanan oyuncu, İstanbul'a dönüyor. Arjantin, Meksika ve Brezilya'da tatil yapan İcardi'ye yapılacak kontrollerin ardından çıkacak sonuca göre de hareket edilecek. 30 yaşındaki oyuncunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

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İcardı’nin dönüşü Trabzon’a zor
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