İcardı’nin dönüşü Trabzon’a zor

em ayağında hem de yüzündeki sakatlık nedeniyle dinlenmeye çekilen Mauro İcardi'nin bu hafta içi İstanbul'a dönüşü bekleniyor.Arjantin, Meksika ve Brezilya'da tatil yapan İcardi'ye yapılacak kontrollerin ardından çıkacak sonuca göre de hareket edilecek. 30 yaşındaki oyuncunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.