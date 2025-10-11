İcardi’nin kontratı bugünün konusu değil

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Kadın Basketbol Takımı isim sponsoru olan ve formasına göğüs reklamı veren Çağdaş Faktoring ile yapılan sponsorluk anlaşmasının töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün artık tüm dünyaya açılacağını ve iletişimin açık olduğunu belirten Özbek, "Avrupa ile ilişkilerimiz çok daha gelişmiş vaziyette. Asya tarafıyla ilişkilerimizin gelişmesi lazım. Kastım şu; birçok konu gündeme gelebilir, oyuncu transferi, sponsorluklar... Son derece gelişmiş çalışmalarımız var, ciddi temaslarımız var" dedi. Sakatlık sonrasında sahalara yavaş yavaş dönen Mauro İcardi'nin sezon sonunda bitecek kontratı da başkan Özbek'e yöneltildi. İcardi'nin kendileri için çok önemli bir isim olduğunu belirten Özbek, şu yanıtı verdi: "Mauro İcardi'nin bu sene bizde son senesi. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok iyi katkıları oldu. Bu sezon da bu katkıları vereceğini biliyorum. Dolayısıyla bu yeni sözleşme yapılması bugünün konusu değildir. Biraz daha sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır."



KEREM'İN DURUMU TÜRK FUTBOLUNU İLGİLENDİRİYOR

"KEREM Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı açıklama, olaya aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağzından kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını açıkladılar. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu daha önce ifade etmişti. Bunun da takipçisi olacağını defalarca belirtti. Bu tip uygulamaların, UEFA ve FIFA nezdinde yaptırımları oluyor. UEFA, geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa'da bazı kulüplere yaptırım uyguladı. Federasyon başkanımızın, bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Bundan sonrasını izleyeceğiz. Konu, Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Bu durum, bütün rekabete etki ediyor. Federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum."



BARIŞ'IN SÖZLEŞMESİ YENİ YAPILMIŞTI

Gündemdeki bir diğer önemli konu da Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin yenilenip zam yapılacağı haberleriydi. Başkan Dursun Özbek, zam yapılmasının söz konusu olmadığının altını çizerek, transferin son günlerinde adı Suudi ekibi NEOM ile anılan oyuncu için şu sözlerle açıklık getirdi: "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam ediyor."