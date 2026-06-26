‘İcardi’nin önceliği Galatasaray’

Galatasaray
ile kontratı 30 Haziran'da bitecek Mauro İcardi
ile ilgili menajeri Elio Pino, Arjantinli muhabir Gustavo Mendez'e açıklamalarda bulundu. 'Galatasaray ile sözleşme konusunda görüşüyorum'
diyen Pino, "İcardi için G.Saray bir kulüp değil, bir aile. Bu nedenle Galatasaray'a ve başkan Dursun Özbek'e saygımızdan dolayı hiçbir teklifi dinlemiyoruz.
Eğer karşılıklı anlaşarak bu ilişkiyi sürdürmeme kararı alırsak, o zaman fırsatları değerlendiririz" ifadelerini kullandı. Eski eşi ve menajeri Wanda Nara'yı açıklamaları nedeniyle eleştiren Pino, "Onun bahsettiği kesim kulüpler değil; ellerinde her türlü teklif olduğunu iddia eden menajerler. Menajerlerden günde 20 telefon alıyorum. Önceliğimiz G.Saray"
diye konuştu.