İcardi’nin son 2 maçı!

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor. Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan İcardi, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak. Sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Muslera'nın kaslarında yırtık, kanama ve bağlarında esneme tespit edildi. Tedavisine başlananmilli ara dönüşünde de hemen takıma katılamayacak. Alanya ve Manchester United müsabakalarında ter dökemeyecek.Galatasaray'ın Kasım ayı Divan Kurulu toplantısı, çarşamba günkü Bayern Münih maçı nedeniyle öne çekildi ve bugüne alındı. Kulüp üyeleri, Suudi Arabistan'da oynanacak TFF Süper Kupa'nın Türkiye'ye alınması için Divan'a dilekçe sunmuştu.