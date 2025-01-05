İcardi’nin yerine transfer şart

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, kazanmalarına rağmen takımın performansından memnun olmadığını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu:. Ara transferde hem alacağımız, hem de ayrılmak isteyen futbolcular var.Mauro İcardi'nin sakatlığı sonrası her yerde görev yapabilecek bir oyuncu şart oldu. Görüşmeleri yapıyoruz. Savunma ve hücum için takviye düşünüyoruz.. Bir gün Galatasaray forması giymesi, herkesi sevindirir. Sezonu Manchester City'de bitirecek gibi. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Fenerbahçe ile fark maç fazlasıyla 11 puana çıktı ama bu yarış sürecek.