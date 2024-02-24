İcardi’ye kötü haber

Galatasaray'a, TFF Hukuk Müşavirliği'nden kötü haber geldi. Sarıkırmızılıların golcüsü Mauro İcardi, 18 Şubat'ta oynanan Ankaragücü müsabakasında sarı-lacivertli trübünlere yönelik yaptığı iddia edilen
hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray futbolcusu Mauro İcardi'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
KUPADA OLMAYABİLİR
31 yaşındaki forvet, ceza o zamana kadar açıklanmazsa Cimbom'un pazartesi günü ligde oynayacağı Antalyaspor müsabakasında görev yapabilecek.
Eğer 4 maç ve üzeri men alırsa, oynayamayacağı bir müsabaka Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük karşılaşması olacak. Daha az bir cezaya çarptırılırsa da sadece ligde forma giyemeyecek. İcardi bu sezon 35 resmi maçta 20 gol ve 9 asistle takımını sırtlamayı başarmıştı. Aslan'ın önündeki 5 karşılaşma şu şekilde: Antalyaspor, Karagümrük (Türkiye Kupası), Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa.
FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI'NIN 41. MADDESİ NE DİYOR?
"TFF
veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir."
ASLAN'DAN PFDK SEVKİNE BÜYÜK TEPKİ
GalatasaraylI
taraftarlar, İcardi'nin
PFDK'ya sevk edilmesine
sosyal
medyadan büyük
tepki gösterdi.
Ankaragücü taraftarının, sahaya yabancı madde atarak ve küfür ederek tecrübeli forveti tahrik ettiği şeklinde
çok
sayıda mesaj atıldı.
Aynı zamanda
sarı-kırmızılı yönetim
de harekete
geçti. Kulüp içerisinde
olağanüstü bir
toplantı yapıldığı ve Arjantinli forvetin sevkine itirazda bulunulacağı
öğrenildi.