İcardi’ye kötü haber

Galatasaray'a, TFF Hukuk Müşavirliği'nden kötü haber geldi. Sarıkırmızılıların golcüsü Mauro İcardi, 18 Şubat'ta oynanan Ankaragücü müsabakasındahareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray futbolcusu Mauro İcardi'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.31 yaşındaki forvet, ceza o zamana kadar açıklanmazsaEğer 4 maç ve üzeri men alırsa, oynayamayacağı bir müsabaka Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük karşılaşması olacak. Daha az bir cezaya çarptırılırsa da sadece ligde forma giyemeyecek. İcardi bu sezon 35 resmi maçta 20 gol ve 9 asistle takımını sırtlamayı başarmıştı. Aslan'ın önündeki 5 karşılaşma şu şekilde: Antalyaspor, Karagümrük (Türkiye Kupası), Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa.veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir."taraftarlar, İcardi'ninPFDK'ya sevk edilmesinesosyalmedyadan büyüktepki gösterdi.Ankaragücü taraftarının,çoksayıda mesaj atıldı.Aynı zamandasarı-kırmızılı yönetimde hareketegeçti. Kulüp içerisindeolağanüstü birtoplantı yapıldığı veöğrenildi.