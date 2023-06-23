‘icardi’ye o paraları vermem’

alatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat,İcardi'nin transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Polat şunları söyledi: "İcardi, 7,5 milyon Euro civarında para alıyordu.Bu 35 milyona çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. İnşallah kalır ancak Galatasaray başkanı olsam, İcardi'yi alır mıydım, emin değilim.