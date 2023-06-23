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Giriş Tarihi: 23.6.2023

‘icardi’ye o paraları vermem’

‘icardi’ye o paraları vermem’
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, A Spor ekranlarında İcardi'nin transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Polat şunları söyledi: "İcardi, 7,5 milyon Euro civarında para alıyordu. Suudi Arabistan'da 25 Milyon Euro vermişler ama kabul etmemiş. Bu 35 milyona çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. İnşallah kalır ancak Galatasaray başkanı olsam, İcardi'yi alır mıydım, emin değilim. Galatasaray'a maddi olarak destek olalım. Ancak o para Mauro İcardi'ye verilmeli mi? Bence iç dengeleri düşünerek verilmemeli."

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‘icardi’ye o paraları vermem’
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