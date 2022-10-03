Icardi’ye özel muamele olmaz!

Bir görüş :Levent TüzemenIcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile yaşadığı ailevi sıkıntılar, G.Saray içinde bir krize yol açmamalı. Bu olay takımın önüne geçmemeli, İcardi ayrıcalık görmemeli. Çünkü takım oyununda her oyuncu eşit muamele görmek ister. Okan Buruk, Erden Timur ile bir araya gelip İcardi ile özel bir görüşme yapmalı ve kendisine "Sorunlarını çöz, kafanı rahatlat, Florya'ya sorunsuz olarak dön" demeli. G.Saray bay geçtiği için oyuncular 3 gün izin yapacak. İcardi, bu süre bitince gelecek mi yoksa daha uzun Arjantin'de kalacak mı! Okan hoca, futbolcular gözünde saygı kaybetmemek istiyorsa İcardi, özel bir muamele görmemeli. Bunun en güzel örneğini Muslera'da görüyoruz. Uruguaylı kalecinin eşi Patricia Callero, evlenmeden önce ülkesinin en ünlü fotomodellerinden biriydi. Ama evlendikten sonra asla mesleğini ön plana çıkarıp Muslera'nın başını ağrıtmadı. Üstelik 3 çocuk yaptı ve kocasının kariyeri için hep destek oldu.