İcardi’ye son şans!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi.Arjantinli futbolcunun Corendon Alanyaspor karşısında sergileyeceği performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinde belirleyici olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Kayseri'deki gibi etkisiz bir futbol ortaya koyarsa, formasını takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e devredecek.11'de oynarsa adaletsizlik olurİcardi, Alanya maçında ilk 11'de yer almalı mı?Buruk, ilk 11'de İcardi'ye şans verirse hem kupa maçında mükemmel oynayan Gomis ve Seferovic'i kaybeder hem de futbolcuların gözünde prestij kaybı yaşar.Seferovic, çok koşup sahanın her yerine bastı. Bu iki futbolcu, çalışkan ve mücadeleci oyunlarını iki golle süsledi. İcardi 11'de başlarsa adaletsizlik olur.G.Saray kupada olduğu gibi 4-4-2 dizilişiyle mi oynamalı?Buruk, Alanya'ya karşı da çift forvetle oynayabilir. Lucas'ın yanına Berkan'ı monte etmeli. Sağda Dubois, solda Van Aanholt yer almalı. Kanatlardan birinde Kerem ya da Yunus oynamalı, diğer tarafta Rashica yer almalı.Muslera- Dubois, Nelson, Abdülkerim, Van Aanholt- Kerem, Lucas, Berkan, Rashica- Seferovic, Gomis. Eğer tek forvet çıkarsa yabancı hakkını mutlaka Oliveira'dan yana kullanmalı.117. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, kongre üyeleri ve sporcuları bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek.ve yanındakiler Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak. Özbek, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Galatasaray'ı seven herkesi Anıtkabir'e beklediğini söyledi.Nelsson ve Ross gibi Danimarkalı iki oyuncuyu bulunduran Galatasaray, ara transfer için gözünü Kuzey ülkelerine çevirdi. Norveç ekibi Valerenga forması giyensarı-kırmızılı kulübün listesine girdi. Fas asıllı Norveç vatandaşı 21 yaşındaki sol kanat, Galatasaray scoutları tarafından yakından izleniyor. Sahraoui, Valerenga A Takımı formasıyla toplamda 87 maça çıkarken 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.Corendon Alanyaspor ile yarın evinde oynayacağı maçın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Çarşamba gününden itibaren satışa çıkan ve fiyatları 170 ile 2500 TL arasında değişen 8 bin biletin tamamen tükendiği belirtildi.karşılaşmada tribünlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmesi bekleniyor. Kapalı gişe oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.