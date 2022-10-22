İcardi’ye son şans!

Teknik direktör Okan Buruk, futbolundan çok özel hayatı konuşulan tecrübeli ismi yine ilk 11’de sahaya sürecek. 29 yaşındaki oyuncu tekrar bekleneni veremezse formasını Gomis’e kaptıracak
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi. Teknik direktörOkan Buruk, talebesine Kayserispor deplasmanındaolduğu gibi yarın da ilk 11'de şansverecek. Arjantinli futbolcunun Corendon Alanyaspor karşısında sergileyeceği performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinde belirleyici olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Kayseri'deki gibi etkisiz bir futbol ortaya koyarsa, formasını takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e devredecek.
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LEVENT TÜZEMEN
11'de oynarsa adaletsizlik olur
İcardi, Alanya maçında ilk 11'de yer almalı mı? OKAN Buruk, ilk 11'de İcardi'ye şans verirse hem kupa maçında mükemmel oynayan Gomis ve Seferovic'i kaybeder hem de futbolcuların gözünde prestij kaybı yaşar. Gomis, 37 yaşında olmasınarağmen oyunun son dakikalarındabile savunmaya geliptop çıkardı. Seferovic, çok koşup sahanın her yerine bastı. Bu iki futbolcu, çalışkan ve mücadeleci oyunlarını iki golle süsledi. İcardi 11'de başlarsa adaletsizlik olur.
G.Saray kupada olduğu gibi 4-4-2 dizilişiyle mi oynamalı? OKAN Buruk, Alanya'ya karşı da çift forvetle oynayabilir. Lucas'ın yanına Berkan'ı monte etmeli. Sağda Dubois, solda Van Aanholt yer almalı. Kanatlardan birinde Kerem ya da Yunus oynamalı, diğer tarafta Rashica yer almalı. Benim11'im şöyle: Muslera- Dubois, Nelson, Abdülkerim, Van Aanholt- Kerem, Lucas, Berkan, Rashica- Seferovic, Gomis. Eğer tek forvet çıkarsa yabancı hakkını mutlaka Oliveira'dan yana kullanmalı.
G.SARAY'DAN ANITKABİR'E ZİYARET
Galatasaray'da 117. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, kongre üyeleri ve sporcuları bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. BaşkanDursun Özbek ve yanındakiler Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak. Özbek, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Galatasaray'ı seven herkesi Anıtkabir'e beklediğini söyledi.
ASLAN, KUZEY'DE YILDIZ AVINDA!
Kadrosunda Nelsson ve Ross gibi Danimarkalı iki oyuncuyu bulunduran Galatasaray, ara transfer için gözünü Kuzey ülkelerine çevirdi. Norveç ekibi Valerenga forması giyen OsameSahraoui, sarı-kırmızılı kulübün listesine girdi. Fas asıllı Norveç vatandaşı 21 yaşındaki sol kanat, Galatasaray scoutları tarafından yakından izleniyor. Sahraoui, Valerenga A Takımı formasıyla toplamda 87 maça çıkarken 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
ALANYASPOR MAÇI KAPALI GİŞE
Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor ile yarın evinde oynayacağı maçın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Çarşamba gününden itibaren satışa çıkan ve fiyatları 170 ile 2500 TL arasında değişen 8 bin biletin tamamen tükendiği belirtildi. Nef Stadı'ndayarın saat 20.00'de start alacak karşılaşmada tribünlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmesi bekleniyor. Kapalı gişe oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.