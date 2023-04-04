İcardi’ye Zaniolo taktiği

Bu sezonun flaş transferi İcardi için yönetim, bir kez daha PSG'nin kapısını aşındıracak. Fransız kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, sarıkırmızılı kulüpte mutlu olsa da sezon sonunda gelecek teklifleri de görmek istiyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Zaniolo transferindeki gibi hareket edip İcardi'nin işini uygun bir anda bitirmek isterken güncel piyasa değeriolan oyuncu için vadelere yayılmış 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırlanıyor.