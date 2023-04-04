Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İcardi’ye Zaniolo taktiği
Giriş Tarihi: 4.4.2023

İcardi’ye Zaniolo taktiği

İcardi’ye Zaniolo taktiği
Bu sezonun flaş transferi İcardi için yönetim, bir kez daha PSG'nin kapısını aşındıracak. Fransız kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, sarıkırmızılı kulüpte mutlu olsa da sezon sonunda gelecek teklifleri de görmek istiyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Zaniolo transferindeki gibi hareket edip İcardi'nin işini uygun bir anda bitirmek isterken güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan oyuncu için vadelere yayılmış 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırlanıyor. Bonusların da yer aldığı bu teklifi masaya koyacak olan yönetim, İcardi'yi ikna etmek için de serbest kalma bedelini de sözleşmeye koymaya hazır

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi’ye Zaniolo taktiği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA