Iftarda gövde gösterisi

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin iftarında Aslan’ın efsane ismi Fatih Terim de hazır bulundu. Yemekte birlik, beraberlik mesajları verildi
Sarı-kırmızılı camia, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSiYAD) geleneksel iftarında buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun yanı sıra camianın önde gelen isimleri de katıldı. Aslan'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de yemekte hazır bulundu. İmparator,Başkan Özbek, SportifAŞ. Başkan Vekili ErdenTimur ve teknik direktörOkan Buruk'un yeraldığı masaya oturdu. Terim'in, sarı-kırmızılı yöneticiler ve Galatasaray'ın hocası Buruk'la samimi sohbeti dikkat çekerken, gecede birlik, beraberlik mesajları verildi.