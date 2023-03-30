Iftarda gövde gösterisi

Sarı-kırmızılı camia, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSiYAD) geleneksel iftarında buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun yanı sıra camianın önde gelen isimleri de katıldı. Aslan'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de yemekte hazır bulundu.Terim'in, sarı-kırmızılı yöneticiler ve Galatasaray'ın hocası Buruk'la samimi sohbeti dikkat çekerken, gecede birlik, beraberlik mesajları verildi.