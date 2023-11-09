İğne ile oynadı Kane’i durduramadı

G.Saray’ın kaptanı Muslera, büyük bir fedakârlık yapıp iğneyle sahaya çıktı. Rakibe iki net pozisyonda geçit vermeyen 37 yaşındaki kaleci, İngiliz yıldıza engel olamadı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın, Kasımpaşa maçında dirseği çıkmıştı. Kaslarında kanama ve yırtık,bağlarında da esneme tespit edilen 37 yaşındaki file bekçisi için '1 ay oynayamaz' deniyordu. Ancak dün yapılan son kontroller sonrası forma giymesinde sakınca görülmeyen Muslera, iğneyle sahaya çıktı. Rakibe 2 net pozisyondaduvar ören tecrübeli eldiven, Bayern'ingol makinesi Kane'i durduramadı.
TARAFTARA İŞ DÜŞÜYOR
Muslera maç sonu, "İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da, biri burada. Performansımızdan memnunuz. Fırsatları değerlendirsek farklı olurduk. Artık M.United ile evimizde oynayacağız. Orada taraftarımıza büyük iş düşüyor. 12. adamımızın desteğiyle galip geleceğiz" dedi.