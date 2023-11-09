İğne ile oynadı Kane’i durduramadı

alatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın, Kasımpaşa maçında dirseği çıkmıştı.37 yaşındaki file bekçisi için '1 ay oynayamaz' deniyordu. Ancak dün yapılan son kontroller sonrası forma giymesinde sakınca görülmeyen Muslera, iğneyle sahaya çıktı.Muslera maç sonu, "İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da, biri burada. Performansımızdan memnunuz. Fırsatları değerlendirsek farklı olurduk. Artık M.United ile evimizde oynayacağız. Orada taraftarımıza büyük iş düşüyor. 12. adamımızın desteğiyle galip geleceğiz" dedi.