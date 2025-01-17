İgor Jesus için kiralık formülü

Mikautadze'yi bir türlü ikna edemeyen G.Saray, rotayı Fransa'dan Brezilya'ya çevirdi. Botafogo'nun forveti İgor Jesus'u uzun zamandır takip eden sarı-kırmızılılar, scout ekibinin onayladığı 23 yaşındaki oyuncu için pazarlıklara başladı.Brezilya ekibi, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini şart koştu.15 milyon Euro değer biçilen Jesus ise Galatasaray'a olumlu yaklaşıyor.