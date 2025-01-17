Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İgor Jesus için kiralık formülü
Giriş Tarihi: 17.1.2025

İgor Jesus için kiralık formülü

Botafogo, golcüsünün kontratına zorunlu satın alma opsiyonu koymak istedi, Aslan kiralık almakta ısrarcı

İgor Jesus için kiralık formülü
Mikautadze'yi bir türlü ikna edemeyen G.Saray, rotayı Fransa'dan Brezilya'ya çevirdi. Botafogo'nun forveti İgor Jesus'u uzun zamandır takip eden sarı-kırmızılılar, scout ekibinin onayladığı 23 yaşındaki oyuncu için pazarlıklara başladı. Cimbom, kiralık teklifini Botafogo'ya sundu. Brezilya ekibi, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini şart koştu. Bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçilen ve 4 maçta forma giyen İgor Jesus'la İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. 15 milyon Euro değer biçilen Jesus ise Galatasaray'a olumlu yaklaşıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
İgor Jesus için kiralık formülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA