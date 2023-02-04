İki formaya 4 aday

imbom'un teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi. Kaledesağ bekte, stoperdeikilisi, orta sahadaile, sol açıkta Kerem, 10 numara pozisyonundave forvette'nin yeri garanti.Trabzonspor'a karşı kalan iki formaya dört aday var. Sol bektebaşlarsayabancı sınırına takılacak ve sağ açıktailk 11'e girecek. Savunmanın solundagörev alırsaya yer açılacak.ve'in olduğu kadro Okan Buruk'un favorisi.