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Giriş Tarihi: 4.2.2023

İki formaya 4 aday

G.Saray’da Trabzon 11’inin 9 ismi belirlendi. Sadece yabancı sınırı nedeniyle sol bek ve sağ kanatta kimlerin görev alacağı netleşmedi

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson- Abdülkerim ikilisi, orta sahada Torreira ile Oliveira, sol açıkta Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve forvette İcardi'nin yeri garanti.



Trabzonspor'a karşı kalan iki formaya dört aday var. Sol bekte Leo Dubois başlarsa Rashica yabancı sınırına takılacak ve sağ açıkta Barış Alper ilk 11'e girecek. Savunmanın solunda Kazımcan görev alırsa Rashica'ya yer açılacak. Dubois ve Barış Alper'in olduğu kadro Okan Buruk'un favorisi.

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İki formaya 4 aday
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