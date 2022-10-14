İki formaya dört aday

alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bay geçtikleri haftada kadrosunda değişiklikler yapmaya karar verdi.Formsuz Kerem'e kulübe yolu gözükürken, sol kanatta Kazımcan'ın önünde oynayacak isim ise netleşmedi.Kayseri maçında kalede Muslera, sağ bekte Boey, stoperde Nelsson ve Abdülkerim, sol bekte Kazımcan, ön liberoda Torreira, hücumda Yunus, Mertens ve İcardi'nin olması bekleniyor. İlk 11'de kalan 2 formaya 4 aday var. 8 numara pozisyonunda Oliveira ve Midtsjö, sol açıkta Rashica ve Mata kıyasıya rekabet halinde.