İki kulvar 22 gün-6 maç

Milli arada Osimhen'i kaybeden Galatasaray, yeni transferleri Uğurcan, İlkay ve Singo'ya kavuştu. Yenilenen sarı-kırmızılı takım, bir sonraki milli molaya kadar yoğun bir fikstürle baş edecek. Okan Buruk ve oyuncularını iki kulvarda 22 günde oynanacak 6 maç bekliyor. Bugün saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'la karşılaşacak Galatasaray, 18 Eylül Perşembe gecesi Şampiyonlar Ligi macerasına Frankfurt deplasmanında başlayacak. Almanya dönüşü Süper Lig'de Konyaspor'la karışılaşacak sarı-kırmızılılar, 26 Eylül tarihlerinde Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray 6-17 Ekim arasındaki milli ara öncesinde RAMS Park'ta birbirinden zorlu iki maça çıkacak. 30 Eylül salı akşamı Liverpool'u ağırlayacak Cimbom, 4 Ekim'de Aslantepe'de Beşiktaş ile kapışacak.

F.BAHÇE-G.SARAY DERBİSİ 1 ARALIK PAZARTESİ

TRENDYOL Süper Lig'de 7-16. hafta maçlarının programı belli oldu. Yapılan açıklamada, yeni maç saatleri de duyuruldu. Değişiklik isteğinin Kulüpler Birliği Vakfı'ndan geldiği belirtirken, karşılaşmaların saatleri yeni döemde 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

DERBİLERİN TARİHLERİ

MAÇ............................... TARİH...........................SAAT

G.Saray-Beşiktaş............4 Ekim Cumartesi........20.00

G.Saray-Trabzonspor....1 Kasım Cumartesi......20.00

Beşiktaş-F.Bahçe............2 Kasım Pazar..............20.00

F.Bahçe-G.Saray............1 Aralık Pazartesi........20.00

Trabzonspor-Beşiktaş...14 Aralık Pazar............20.00