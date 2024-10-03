İki sponsor kardeş kulüp!

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Riga'ya seyahati öncesi açıklama yaptı. Okan Buruk'un sevki hakkında, "Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisinin de G.Saray maçında sözlü hakaretleri var. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp, otursun derdine ağlasın. İki kardeş kulüp
(Beşiktaş ve F.Bahçe'yi kast ediyor) pardon iki sponsor kardeş kulübü hayretle izliyoruz.
Demek ki sahada kazanamayınca masabaşında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar" diyen Öztürk, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında da şu ifadeleri kullandı: "PFDK sevki ile bu açıklamaların zamanı tesadüftür. Kalkıp da bir Survivorcı'nın lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum.
2021'de bir TV kanalına RTÜK'ten ceza geldi. Acun Bey iyi biliyordur, ona sorun ceza niye gelmiş? İllegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı için. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir"
ifadelerini kullandı.