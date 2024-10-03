İki sponsor kardeş kulüp!

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Riga'ya seyahati öncesi açıklama yaptı. Okan Buruk'un sevki hakkında, "Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisinin de G.Saray maçında sözlü hakaretleri var. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp, otursun derdine ağlasın.(Beşiktaş ve F.Bahçe'yi kast ediyor)Demek ki sahada kazanamayınca masabaşında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar" diyen Öztürk, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında da şu ifadeleri kullandı: "PFDK sevki ile bu açıklamaların zamanı tesadüftür.2021'de bir TV kanalına RTÜK'ten ceza geldi. Acun Bey iyi biliyordur, ona sorun ceza niye gelmiş? İllegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı için.ifadelerini kullandı.