Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İkinci oyuncu değilim!
Giriş Tarihi: 12.9.2022

İkinci oyuncu değilim!

İkinci oyuncu değilim!

G.Saray’ın ligdeki son 11 golünün 8’ine imza atan Gomis, “Ben bu takımda ikinci oyuncu değilim. Oynamak için buradayım” dedi

Aslan'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis, yeni transferlere rağmen ilk 11'de formayı alacağına inanıyor. Maç sonu TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu, "Ben bu takımda ikinci oyuncu değilim. Oynamak ve gol atmak için buradayım" ifadelerini kullandı. İlk hafta Antalya'da ağları sarsıp 3 puanı getiren Gomis, aynı başarıyı 1-0 kazanılan Ümraniye mücadelesinde de tekrarladı. G.Antep karşısında da skoru 2-1 yapan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. 4 gole ulaşırken, G.Saray'ın Süper Lig'deki son 11 golünün sekizine imzasını attı.

İLK KEZ GOL YEDI!
Bu sezon dış sahada oynadığı 3 lig maçında da kalesini gole kapatan G.Saray dün ise buna engel olamadı ve seri bitti. 1-0 kazanılan Antalya ve Ümraniye maçları ile 0-0'lık Trabzon karşılaşmasında gol yemeyen sarı-kırmızılıların bu serisini dün 15. dakikada Bahoken bozdu

YENİLER GÖZ DOLDURDU
G.Saray'ın yeni transferlerinden Dubois, Rashica ve Yusuf Demir, Kasımpaşa deplasmanında ilk kez resmi maçta sahadaydı. Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Okan Buruk'un şans verdiği üç oyuncudan Yusuf, 13 pas kullanıp tamamında isabet sağlarken 1 şut engelleyip 2 kez şut pası verdi. Norwich'ten kiralanan Rashica ise 1 isabetli şutu ile gole yaklaşırken sakatlığını atlatan Dubois de %100 pas isabeti ile oynadı ve 1 kez de top uzaklaştırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu! TV8 ile 11 Eylül 2022 Dün akşam MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
JGK Jandarma Uzman Erbaş alımı yapacak! 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden, nasıl başvurulur?
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
GSB personel alımı başvuruları ne zaman? e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İOS 16 özellikleri dikkatleri üzerine çekiyor! Apple tanıttı: İşte güncelleme alacak cihazlar
THY'den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim
Emekli promosyon ödemeleri katlanıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022 Eylül ayı için güncellendi | İşte tüm detaylar
Düzce'de 2 gencin kahreden ölümü!
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci oyuncu değilim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA