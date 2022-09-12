İkinci oyuncu değilim!

Aslan'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis, yeni transferlere rağmen ilk 11'de formayı alacağına inanıyor. Maç sonu TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu, "Ben bu takımda ikinci oyuncu değilim. Oynamak ve gol atmak için buradayım" ifadelerini kullandı. İlk hafta Antalya'da ağları sarsıp 3 puanı getiren Gomis, aynı başarıyı 1-0 kazanılan Ümraniye mücadelesinde de tekrarladı.4 gole ulaşırken, G.Saray'ın Süper Lig'deki son 11 golünün sekizine imzasını attı.Bu sezon dış sahada oynadığı 3 lig maçında da kalesini gole kapatan G.Saray dün ise buna engel olamadı ve seri bitti. 1-0 kazanılan Antalya ve Ümraniye maçları ile 0-0'lık Trabzon karşılaşmasında gol yemeyen sarı-kırmızılıların bu serisini dün 15. dakikada Bahoken bozduG.Saray'ın yeni transferlerinden Dubois, Rashica ve Yusuf Demir, Kasımpaşa deplasmanında ilk kez resmi maçta sahadaydı. Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Okan Buruk'un şans verdiği üç oyuncudan Yusuf, 13 pas kullanıp tamamında isabet sağlarken 1 şut engelleyip 2 kez şut pası verdi. Norwich'ten kiralanan Rashica ise 1 isabetli şutu ile gole yaklaşırken sakatlığını atlatan Dubois de %100 pas isabeti ile oynadı ve 1 kez de top uzaklaştırdı.