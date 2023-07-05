İlk imza Paredes’ten

PSG ile anlaşıldı, Paredes de Aslan’a ‘tamam’ dedi. Sarı-kırmızılılar, ilk yıldız transferini Arjantinli orta saha ile açıklamaya hazır
Şampiyonluk sonrasında ilk etapta hedefini Devler Ligi'nde gruplara kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde de buna uygun adımlar atmanın peşinde. Orta sahada derinliği ve kaliteyiartırmak isteyen yönetim, Katar2022'de şampiyonluk yaşayanArjantin'in dinamosu Paredes içinartık son aşamaya geldi. 29 yaşındaki merkez orta saha için kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan ve Fransız basınına göre bonuslarla 3.8 milyon Euro ödeyecek olan G.Saray, oyuncuyla da büyük ölçüde el sıkıştı. Bonuslar konusunda görüşmeler devam ederken yönetim ve teknik heyette artık herkes 'İlk imzayıParedes atacak' diyerek beklemeye koyuldu. Geçen sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren Tangocu, 1sezon kontratının kaldığı PSG tarafındansatış listesine koyulmuştu.