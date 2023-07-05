İlk imza Paredes’ten

Şampiyonluk sonrasında ilk etapta hedefini Devler Ligi'nde gruplara kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde de buna uygun adımlar atmanın peşinde.29 yaşındaki merkez orta saha için kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan ve Fransız basınına göre bonuslarla 3.8 milyon Euro ödeyecek olan G.Saray, oyuncuyla da büyük ölçüde el sıkıştı. Bonuslar konusunda görüşmeler devam ederken yönetim ve teknik heyette artık herkesdiyerek beklemeye koyuldu. Geçen sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren