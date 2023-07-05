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Giriş Tarihi: 5.7.2023

İlk imza Paredes’ten

İlk imza Paredes’ten

PSG ile anlaşıldı, Paredes de Aslan’a ‘tamam’ dedi. Sarı-kırmızılılar, ilk yıldız transferini Arjantinli orta saha ile açıklamaya hazır

Şampiyonluk sonrasında ilk etapta hedefini Devler Ligi'nde gruplara kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde de buna uygun adımlar atmanın peşinde. Orta sahada derinliği ve kaliteyi artırmak isteyen yönetim, Katar 2022'de şampiyonluk yaşayan Arjantin'in dinamosu Paredes için artık son aşamaya geldi. 29 yaşındaki merkez orta saha için kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan ve Fransız basınına göre bonuslarla 3.8 milyon Euro ödeyecek olan G.Saray, oyuncuyla da büyük ölçüde el sıkıştı. Bonuslar konusunda görüşmeler devam ederken yönetim ve teknik heyette artık herkes 'İlk imzayı Paredes atacak' diyerek beklemeye koyuldu. Geçen sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren Tangocu, 1 sezon kontratının kaldığı PSG tarafından satış listesine koyulmuştu.

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İlk imza Paredes’ten
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