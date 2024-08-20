İlkay’ın rotası Türkiye!

İspanyol basını, teknik direktör Hans Flick'in yeni sezonda kadroda düşünmediği İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu. Sport gazetesinin haberine göre; futbolcuyu G.Saray isterken bu hafta içinde kararını vereceğinin altı çizildi.
ÖZBEK'TEN MESAJ
Manchester City'nin de eski yıldızının durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,
İlkay'ın transferi için "Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Onu her takım kadrosunda görmek ister.
Bendeki bilgi, İlkay'ın hâlâ Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için menajerler aracılığıyla temas kurduğu ifade edildi.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI
İLKAY
Gündoğan, Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerimi bitirme zamanının geldiği sonucuna vardım. Bu yolculukta bana eşlik eden taraftarlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.