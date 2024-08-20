İlkay’ın rotası Türkiye!

İspanyol basını, teknik direktör Hans Flick'in yeni sezonda kadroda düşünmediği İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu. Sport gazetesinin haberine göre; futbolcuyu G.Saray isterken bu hafta içinde kararını vereceğinin altı çizildi.Manchester City'nin de eski yıldızının durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Galatasaray Başkanıİlkay'ın transferi için "Bendeki bilgi, İlkay'ın hâlâ Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu aradaGündoğan, Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerimi bitirme zamanının geldiği sonucuna vardım. Bu yolculukta bana eşlik eden taraftarlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.