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Giriş Tarihi: 11.12.2023

İmha planı

MEHMET ÖZCAN
İmha planı

Danimarka ekibini defalarca analiz ettiren Buruk, ideal ilk 11’ine dönüyor. Ziyech-Kerem-Zaha hücumda İcardi’ye eşlik edecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, günlerdir Kopenhag maçını kafasında oynuyor. Florya'da analiz ekibinde görevli Yılmaz Yüksel'i Danimarka'ya gönderip rakiplerini izleten Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu getirecek kadroyu büyük ölçüde belirledi. Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in dönüşüyle rahatlayan Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı tekrar orta sahada kullanma kararı aldı.

ZİYECH'TEN MESAJ: OYNAMAK İSTİYORUM
Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında sol bekte Barış Alper görev yapsa da Kopenhag deplasmanında forma Angelino'nun. İspanyol sol beke bir haftadır özel çalışma programı uygulanıyor. Hücum dörtlüsünde ise Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda, Ziyech ve Zaha kanatlarda düşünülüyor. Ziyech ağrılarına rağmen bu kritik maçta oynamak istediğini teknik heyete söyledi. İleri uçtaki İcardi'ye oyunun gidişatına göre ikinci yarıda Bakambu eşlik edecek.

İŞTE MUHTEMEL 11

Muslera
Boey
Sanchez
Abdülkerim
Angelino
Torreira
Kaan
Ziyech
Kerem
Zaha
İcardi

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