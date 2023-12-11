İmha planı

Danimarka ekibini defalarca analiz ettiren Buruk, ideal ilk 11’ine dönüyor. Ziyech-Kerem-Zaha hücumda İcardi’ye eşlik edecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, günlerdir Kopenhag maçını kafasında oynuyor. Florya'da analiz ekibinde görevli Yılmaz Yüksel'iDanimarka'ya gönderip rakiplerini izletenBuruk, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu getirecek kadroyu büyük ölçüde belirledi. Sakatlığınıatlatan Davinson Sanchez'indönüşüyle rahatlayan OkanBuruk, Kaan Ayhan'ı tekrarorta sahada kullanma kararı aldı.
ZİYECH'TEN MESAJ: OYNAMAK İSTİYORUM
Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında sol bekte Barış Alper görev yapsa daKopenhag deplasmanında forma Angelino'nun. İspanyol sol beke bir haftadır özel çalışma programı uygulanıyor. Hücum dörtlüsünde ise Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda, Ziyech ve Zaha kanatlarda düşünülüyor. Ziyech ağrılarına rağmenbu kritik maçta oynamak istediğiniteknik heyete söyledi. İleri uçtaki İcardi'ye oyunun gidişatına göre ikinci yarıda Bakambu eşlik edecek.