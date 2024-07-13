İmza parası kenarda dursun!

Shakhtar Donetsk'in haksız fesihten dava ettiği Tete'ye FIFA tarafından 2.3 milyon Euro ceza verilirken, faizle birlikte tazminat 2.5 milyon Euro oldu.Sarıkırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada CAS süreci sonrasında cezanın kesinleşmesi halinde tazminatı Tete'nin ödeyeceğini bildirdi.Tete, geçen sezon Galatasaray ile 4 senelik sözleşme imzalarken,İmza parasının olası ceza durumu düşünülerek peşin verilmediği ve vadesinin 2024-25 sezonuna saklandığı öğrenildi.Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk,ve geçen sezon başında G.Saray'a imza atan tecrübeli oyuncuyu FIFA'ya şikayet etmişti.