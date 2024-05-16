İmza sırası Berkan’da

Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golü atan Berkan Kutlu, 8 milyon TL garanti ücretle A takımın en az kazanan oyuncusu konumunda.2 yıl daha sözleşmesi bulunan Berkan Kutlu'dan hocası Okan Buruk memnun.26 yaşındaki orta saha, bu sezon sol bek ve stoperde de görev yaptı. Genoa'ya kiralık giden Berkan, Ocak ayında İtalya'dan Florya'ya dönmüştü.Söz konusu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 6 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası maçı ve Süper Kupa finalinde ter döktü.PAZAR günü 53 bin 798 seyirci kapasiteli RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi bilet krizi yaşanıyor. 41 bin kombineli taraftarı olan sarı-kırmızılılar, 2650 bileti ise misafir takıma verdi.Bu durum sarı-kırmızılı yönetimi de zora soktu. Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı öğrenildi