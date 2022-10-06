İmza sırası Boey’de

Galatasaray yönetiminin bir ay önce görüşmelere başladığı 22 yaşındaki oyuncu, 2 milyon Euro’dan kapıyı açtı. 900 bin Euro’ya el sıkışılması bekleniyor
VictorNelsson'unsözleşmesine300 binEuro zam yapanGalatasaray iç transferdeikinci imzayı SachaBoey'ye attırmak üzere.Sezon başında kadro dışıbırakılan ve hazırlık kampınagötürülmeyen Fransızsağ bek, yeni sezona hızlıbaşlamış, Süper Lig'degeride kalan 8 haftadateknik direktör OkanBuruk'unvazgeçilmeziolmuştu.22 yaşındakioyuncuile bir ay önce görüşmelerebaşlayan sarı-kırmızılıkulüp, 2 milyon Euro'dankapıyı açan 22 yaşındakibekin sıkı pazarlıklarsonucunda 1 milyonEuro'ya inmesinisağladı. Tarafların 900bin Euro seviyesinde elsıkışması bekleniyor.
FRANSA İÇİN KAMERUN'U REDDETTİ
Sacha Boey'yi ara zam yaparak performansını ödüllendirecek yönetim, 2000 doğumlu oyuncudan önemli gelir hedefliyor. Yaz transfer döneminde İtalya'dan 4 milyonEuro'luk teklif getiren sağ beke 10 milyonEuro'nun üzerinde değer biçiliyor. 1.1 milyon Euro bonservis karşılığında Galatasaray'a gelen Boey, 480 bin Euro yıllıkücreti ile takımın en düşük maliyetliyabancı ismi konumunda. Sözleşmesini yenileyerek 900 bin Euro kazanacak genç oyuncu, Kamerun'dan aldığı milli takım davetini doğduğu yer olan Fransa Milli Takımı'nı düşünerek geri çevirmişti.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Kötü oynayanın parası düşürülüyor mu?
Kontrat süresini uzatmadan ve-veya serbest kalma bedelini yükseltmeden Nelsson'azam yapılması ilginç bir karardı. Bu karar G.Saray'ın elini çok bağlar. Boey, iyi performans gösteriyor. 2025 yılına kadar da kontratı var. Her iyi oynayanınkontratını revize edecekseniz,karşılığında performans koyamayanlarınkinidüşüremediğinizegöre bir yanlış içindesinizdemektir. Avrupa'da bu yaşta (22), bu seviyede birçok futbolcu, çıkış yaparken zaten bu rakamlara oynuyor. Türk Lirası üzerinden imza atan futbolcular ise -Keremve Yunus örneğindeolduğugibi- kur artışından dolayı az kazanıyor görünüyorlar. Maç kazanıldığında prim ödemesi yapılır ama Boey iyi futboloynuyor diye maaşına zam yapmakilginç karar doğrusu.