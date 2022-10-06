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Giriş Tarihi: 6.10.2022

İmza sırası Boey’de

MEHMET ÖZCAN
İmza sırası Boey’de

Galatasaray yönetiminin bir ay önce görüşmelere başladığı 22 yaşındaki oyuncu, 2 milyon Euro’dan kapıyı açtı. 900 bin Euro’ya el sıkışılması bekleniyor

Victor Nelsson'un sözleşmesine 300 bin Euro zam yapan Galatasaray iç transferde ikinci imzayı Sacha Boey'ye attırmak üzere. Sezon başında kadro dışı bırakılan ve hazırlık kampına götürülmeyen Fransız sağ bek, yeni sezona hızlı başlamış, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu ile bir ay önce görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı kulüp, 2 milyon Euro'dan kapıyı açan 22 yaşındaki bekin sıkı pazarlıklar sonucunda 1 milyon Euro'ya inmesini sağladı. Tarafların 900 bin Euro seviyesinde el sıkışması bekleniyor.

FRANSA İÇİN KAMERUN'U REDDETTİ
Sacha Boey'yi ara zam yaparak performansını ödüllendirecek yönetim, 2000 doğumlu oyuncudan önemli gelir hedefliyor. Yaz transfer döneminde İtalya'dan 4 milyon Euro'luk teklif getiren sağ beke 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. 1.1 milyon Euro bonservis karşılığında Galatasaray'a gelen Boey, 480 bin Euro yıllık ücreti ile takımın en düşük maliyetli yabancı ismi konumunda. Sözleşmesini yenileyerek 900 bin Euro kazanacak genç oyuncu, Kamerun'dan aldığı milli takım davetini doğduğu yer olan Fransa Milli Takımı'nı düşünerek geri çevirmişti.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Kötü oynayanın parası düşürülüyor mu?
Kontrat süresini uzatmadan ve-veya serbest kalma bedelini yükseltmeden Nelsson'a zam yapılması ilginç bir karardı. Bu karar G.Saray'ın elini çok bağlar. Boey, iyi performans gösteriyor. 2025 yılına kadar da kontratı var. Her iyi oynayanın kontratını revize edecekseniz, karşılığında performans koyamayanlarınkini düşüremediğinize göre bir yanlış içindesiniz demektir. Avrupa'da bu yaşta (22), bu seviyede birçok futbolcu, çıkış yaparken zaten bu rakamlara oynuyor. Türk Lirası üzerinden imza atan futbolcular ise -Kerem ve Yunus örneğinde olduğu gibi- kur artışından dolayı az kazanıyor görünüyorlar. Maç kazanıldığında prim ödemesi yapılır ama Boey iyi futbol oynuyor diye maaşına zam yapmak ilginç karar doğrusu.

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İmza sırası Boey’de
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