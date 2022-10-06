İmza sırası Boey’de

Galatasaray iç transferdeikinci imzayı SachaBoey'ye attırmak üzere.Sezon başında kadro dışıbırakılan ve hazırlık kampınagötürülmeyen Fransızsağ bek, yeni sezona hızlıbaşlamış,22 yaşındakioyuncuile bir ay önce görüşmelerebaşlayan sarı-kırmızılıkulüp,Tarafların 900bin Euro seviyesinde elsıkışması bekleniyor.Sacha Boey'yi ara zam yaparak performansını ödüllendirecek yönetim, 2000 doğumlu oyuncudan önemli gelir hedefliyor. Yaz transfer döneminde1.1 milyon Euro bonservis karşılığında Galatasaray'a gelen Boey,Sözleşmesini yenileyerek 900 bin Euro kazanacak genç oyuncu, Kamerun'dan aldığı milli takım davetini doğduğu yer olan Fransa Milli Takımı'nı düşünerek geri çevirmişti.Kontrat süresini uzatmadan ve-veya serbest kalma bedelini yükseltmedenBu karar G.Saray'ın elini çok bağlar. Boey, iyi performans gösteriyor. 2025 yılına kadar da kontratı var.Avrupa'da bu yaşta (22), bu seviyede birçok futbolcu, çıkış yaparken zaten bu rakamlara oynuyor. Türk Lirası üzerinden imza atan futbolcular isekur artışından dolayı az kazanıyor görünüyorlar. Maç kazanıldığında prim ödemesi yapılır ama