İmza sırası Viking’de

İç transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ilk hamlesini Barış Alper Yılmaz'a yaptı.Yönetim, ikinci imzayı Victor Nelsson'a attırma kararı aldı. Danimarkalı stoperin 2 yıl kalan sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacak ve 1.1 milyon Euro olan garanti parası 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.Galatasaray'da 4. sezonuna giren 25 yaşındaki Nelsson, Danimarka Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılıyor ve piyasa değeri 15 milyon Euro'nun üzerinde görülüyor.AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz, PUMA ile yapılan forma anlaşmasına şu sözlerle açıklık getirdi: "300 bin forma satıldı. Hedefimiz 1 milyon. 1 milyon forma satarsak bize Puma ekstra bir ödeme yapacak demedik. Sadece bu rakama ulaşırsak 40-50 milyon arasında bir gelir elde edeceğiz."