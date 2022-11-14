İnandı bi’ Kerem!

Bu sezonun eleştirilen ismi, Başakşehir maçı ile kendini buldu
Geçen sezon Galatasaray'ı tek başına taşıyan Kerem Aktürkoğlu'nun, yıldızlarla dolu yeni kadroda sivrilmesi zaman aldı. Başakşehir maçına kadar beklentileri karşılayamayan Kerem, eleştirilerden ders aldı. Bu zorlu süreçtenkendi tuttuğu özel spor psikoloğusayesinde güçlenerek çıkanbaşarılı oyuncu, idmanlardan sonraekstra çalışmalar yaparak hocasıOkan Buruk'un takdirini kazandı. Bir hafta yedek kaldıktan sonra ilk 11'e dönen 24 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'e 3 gol atarak yıldızlaştı. Yönetim, DünyaKupası arasında milli oyuncununsözleşmesine zam yapacak.