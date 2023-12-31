İpler kopuyor!

Sarı-kırmızılı ekipte aradığı ortamı bulamayan Faslı yıldız, menajerine takım bakması için talimat verdi. 30 yaşındaki oyuncu, şartlarda anlaşılırsa ara transferde yolcu
Galatasaray'da küçük çaplı bir Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de olması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı. Bunu dahaönce de yaptığı ortayaçıkan 30 yaşındakioyuncunun, AdanaDemirspor karşılaşmasındanönce de aynı gerekçeyle sahayaçıkmadığı öğrenildi. Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadı. Bu noktadaGalatasaray cephesini de mutluedemeyen Ziyech'in devre arasındatakımdan ayrılmaya hazırlandığıöğrenildi.
SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ PEŞİNDE KOŞUYOR
Türkiye'de istediği ortamı bulamayan ve maaşların gecikmesinden rahatsız olan tecrübeli oyuncu ayrılık için düğmeye bastı. Menajerine takımbulması için talimat verenGalatasaraylı yıldız, SuudiArabistan'dan gelen tekliflerindeğerlendirilmesini istedi. Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor. Ara transfer dönemindetaraflar masaya oturarakortak bir noktada buluşmayaçalışacak.
SADECE 14 MAÇTA OYNADI!
Bu sezon Galatasaray'la 14 maçta 793 dakika sahada kalabilen Hakim Ziyech, 4 gol-2 asistlik katkı verdi. Sarıkırmızılı takıma ilk geldiğinde sakatlığı ve antrenman eksiği bulunan Faslı oyuncu, 4 müsabaka kaçırdı. Daha sonra 3 maça çıktıktan sonra tekrar sakatlanan 30 yaşındaki yıldız, 5 maçta daha takımını yalnız bıraktı