İpler kopuyor!

Galatasaray'da küçük çaplı bir Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de olması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı.Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadı.Türkiye'de istediği ortamı bulamayan ve maaşların gecikmesinden rahatsız olan tecrübeli oyuncu ayrılık için düğmeye bastı.Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor.Bu sezon Galatasaray'la 14 maçta 793 dakika sahada kalabilen Hakim Ziyech, 4 gol-2 asistlik katkı verdi. Sarıkırmızılı takıma ilk geldiğinde sakatlığı ve antrenman eksiği bulunan Faslı oyuncu, 4 müsabaka kaçırdı. Daha sonra 3 maça çıktıktan sonra tekrar sakatlanan 30 yaşındaki yıldız, 5 maçta daha takımını yalnız bıraktı