İspanyol boğası

Şampiyon apoletli Galatasaray, uzun zamandır peşinden koştuğu Angelino'da mutlu sona ulaştı. Aslan, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.Rakiplerine kök söktüren oyuncu, defansif aksiyonlarda;yemden bitirilen maç değerlerinde (5) takımının lideri oldu. Sezon boyunca sıfır hatayla mücadele etti.33 karşılaşmada ter döken İspanyol yıldız, 16 pozisyon yaratmasıyla Almanya Bundesliga'nın zirvesine bir adım uzakta kalarak iki numarasına yerleşti.51 kilit pasıyla ligin 10'uncu basamağına geçerkenG.SARAY, dün kampa götürdüğü Angelino'yu renklerine bağladığını resmen duyurdu. İspanyol sol bekin Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığı bildirilirken şu açıklama yapıldı: "Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6 milyon Euro'dur. Oyuncumuza ise 2023- 2024 sezonu için net 2 milyon 300 bin ücret ödenecektir."26 YAŞINDAKİ İspanyol oyuncu Angelino, imzanın ardından duygularını şöyle anlattı: "Epeydir Galatasaray'a geleceğim günü ve bu anı bekledim. Galatasaray'da olmak harika bir duygu. Erden Timur'un en başından beri bana gösterdiği yaklaşım, buraya gelmemde kilit faktörlerden biri oldu. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum."Uzun zamandır sol bekte aradığını bulamayan Cimbom son hamlesini Angelino ile yaptı.