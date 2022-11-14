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Giriş Tarihi: 14.11.2022

İşte 7’nin şifreleri

MEHMET ÖZCAN
İşte 7’nin şifreleri

Teknik direktör Buruk, art arda gelen kayıpların ardından düğmeye bastı. İcardi’ye özel izin verirken, Rashica’yı da devreye soktu. Sol bek operasyonu ve Kerem’in rekabetle güçlenmesi tarihi zaferi getirdi

Peş peşe gelen Adana Demirspor, Y.Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 7 puan kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar, zorlu Fatih Karagümrük- Beşiktaş- Başakşehir üçgenini kayıpsız geçti ve Buruk, camianın güvenini kazandı. Koltuğunu sağlama alan başarılı teknik adam, Galatasaray'ı zirve yarışına ortak ederken, takımına şu dokunuşları yaptı:

1-İcardi'ye göre sistem
Özel hayatı çalkantılı olan Arjantinli golcüye kafasını toplaması için özel izin verildi. İcardi forvete geçince Mertens'in de görev yeri değişti ve bu ikili Aslan'ı taşımaya başladı.

2-Yunus yerine Rashica
Yunus Akgün, Alanyaspor maçıyla formasını Rashica'ya bıraktı. Kosovalı yıldız sağ açıkta fark yaratırken, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kilidi açan golleri hazırladı.

3-Yerli kuralını çözdü
Yunus yerine Rashica'yı tercih eden Okan Buruk, yerli kuralında çözümü sol bekte buldu. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş, savunmanın solunda dönüşümlü forma giydi.

4-Kerem'i geri kazandı
Formayı adaletli dağıtan Buruk, Beşiktaş derbisinde Kerem'i yedek bıraktı. Barış Alper'le girdiği rekabetten olumlu etkilenen Kerem Aktürkoğlu, beklenen patlamayı Başakşehir'e yaptı.

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İşte 7’nin şifreleri
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