İşte 7’nin şifreleri

Teknik direktör Buruk, art arda gelen kayıpların ardından düğmeye bastı. İcardi’ye özel izin verirken, Rashica’yı da devreye soktu. Sol bek operasyonu ve Kerem’in rekabetle güçlenmesi tarihi zaferi getirdi
Peş peşe gelen Adana Demirspor, Y.Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 7 puan kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar,zorlu Fatih Karagümrük-Beşiktaş-Başakşehirüçgenini kayıpsızgeçti veBuruk, camianıngüveninikazandı. Koltuğunu sağlama alan başarılı teknik adam, Galatasaray'ı zirve yarışına ortak ederken, takımına şu dokunuşları yaptı:
1-İcardi'ye göre sistem
Özel hayatı çalkantılı olan Arjantinli golcüye kafasını toplaması için özel izin verildi. İcardi forvete geçinceMertens'in de görev yerideğişti ve bu ikili Aslan'ıtaşımaya başladı.
2-Yunus yerine Rashica
Yunus Akgün, Alanyaspor maçıyla formasını Rashica'ya bıraktı. Kosovalı yıldız sağ açıkta fark yaratırken, Karagümrük veBeşiktaş maçlarında kilidiaçan golleri hazırladı.
3-Yerli kuralını çözdü
Yunus yerine Rashica'yı tercih eden Okan Buruk, yerli kuralında çözümü sol bekte buldu. Emre Taşdemir veKazımcan Karataş, savunmanın solunda dönüşümlü forma giydi.
4-Kerem'i geri kazandı
Formayı adaletli dağıtan Buruk, Beşiktaş derbisinde Kerem'i yedek bıraktı. Barış Alper'le girdiğirekabetten olumlu etkilenenKerem Aktürkoğlu,beklenen patlamayı Başakşehir'eyaptı.