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Giriş Tarihi: 12.6.2023

İşte Aslan’ın dev planı

MEHMET ÖZCAN
İşte Aslan’ın dev planı

Boey ile Nelsson'u takımda tutmak isteyen yönetim, Mertens'in yerine daha etkili 10 numaranın peşinde İcardi ile Rashica'yı almaya çalışan sarı-kırmızılılar; ayrıca sol bek, orta saha ve bir forvet daha düşünüyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirip 23. kez kupayı kaldıran Galatasaray, çıtayı yükseltti ve Şampiyonlar Ligi için operasyona başladı. Transferde takımın kalitesini daha da yukarı çekecek oyuncuların peşine düşen yönetimin hamleleri de birbirinden ilginç olacak. Özellikle forvet hattında İcardi ilk hedef olurken, Arjantinli oyuncu alınsa da yanına bir yıldız daha eklenecek. İşte detaylar...

Sacha Boey ve Victor Nelsson'a özellikle İngiltere'den teklif yağıyor. Diğer isimlere de kanca atan takımlar olurken yönetim, kadro iskeletinin bozulmasını istemiyor. Nelsson ile Boey'e "Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkmak istemez misiniz" mesajları verilirken iki oyuncunun da gitmeleri halinde en az 25'er milyon Euro talep ediliyor.



Takımın bu sezon kilit isimleri olan Milot Rashica ile Mauro İcardi'nin kiralık kontratlarının bitmesi yönetimin asıl gündemi durumunda. İki oyuncunun da bonservislerinin alınması için sponsorlar da devreye sokulacak. Özellikle Kosovalı oyuncunun transferinin son aşamaya geldiği ve ödeme planında görüşüldüğü öğrenildi.

Mertens'i kulübeye çekip yerine daha etkili bir 10 numara arayan Aslan'ın rotasında Talisca ve Joao Felix var. Yönetim, Mertens'i rotasyonda kullanıp yerine daha genç ve etkili bir forvet arkası ile takımın kalitesini de artırmanın peşinde.

Yerli zorunluluğu nedeniyle gurbetçiler de transfer heyetinin radarında. Bayern Münih forması giyen Yusuf Kabadayı ve Eyüp Aydın ile Nürnberg'den Can Uzun listede.

Yönetim, takımı güçlendirmek adına 3 bölgeye daha takviye yapacak. Sol bek, orta saha ile forvete yapılacak transferler ile de Devler Ligi elemelerine güçlü girilecek.

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İşte Aslan’ın dev planı
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