İşte gerçek kral!

Victor Osimhen, Mauro İcardi ve Michy Batshuayi gibi golcülere sahip olan Galatasaray, Mertens'in 10 numaradaki etkisinden dolayı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmiyor.Dries Mertens, 2024 yılında Süper Lig'de oynadığı 27 maçta ağları 10 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 14 asist gerçekleştirdi.Barış Alper Yılmaz da 17 golle bu ikilinin ardından geliyor. 1 senelik yeni sözleşme imzalayan Mertens, 37 yaşında olmasına rağmen Aslan'ı taşımaya devam ediyor.Taraftarın sevgilisi olan Dries Mertens, Galatasaray'da 3 sezonda 94 maça çıktı. Ağları 22 kez havalandıran Belçikalı yıldız, 25 de asist yaptı. Bu sezona da hızlı başlayan usta oyuncu, ligde 6 karşılaşmada 3 gol, 2 asiste imza attı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,İtalyan çalıştırıcı, beklediği patlamayı gerçekleştiren 24 yaşındaki sağ kanadı, Ay-Yıldızlı Takım'da ilk 11'de kullanmayı düşünüyor. Yunus, A Milli Takım formasını en son 26 Mart 2024'te 6-1 kaybedilen Avusturya karşılaşmasında giymişti.G.SARAY'DA sol bek sorununu çözen İsmail Jakobs, performansının karşılığını yeni sözleşmeyle alacak.Teknik direktör Okan Buruk'un da "Savunma geçişlerinde önemli bir oyuncu" diyerek övdüğü Jakobs'u, sarı-kırmızılı takım sezon sonunda 8 milyon Euro vererek kadrosuna kalıcı olarak katacak.AVRUPA Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak12 gün içinde 4 maçı da kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, kadroda rotasyon yapması bekleniyor. Kaan Ayhan yerine sağ bekte Jelert oynayacak, yeni transfer Sallai de ilk 11'de Barış Alper'in formasını alacak.