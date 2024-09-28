İşte gerçek kral!

Victor Osimhen, Mauro İcardi ve Michy Batshuayi gibi golcülere sahip olan Galatasaray, Mertens'in 10 numaradaki etkisinden dolayı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılı takım, son bir senede forvetlerinden daha çok skor katkısını Belçikalı yıldızdan aldı.
Dries Mertens, 2024 yılında Süper Lig'de oynadığı 27 maçta ağları 10 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 14 asist gerçekleştirdi. Toplam 24 defa tabelaya etki eden ve bu alanda ligde zirvede olan deneyimli futbolcuyu, 18 gollük katkısıyla İcardi takip ediyor.
Barış Alper Yılmaz da 17 golle bu ikilinin ardından geliyor. 1 senelik yeni sözleşme imzalayan Mertens, 37 yaşında olmasına rağmen Aslan'ı taşımaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, Napoli'den takım arkadaşı Osimhen'in kısa sürede Galatasaray'la uyum yakalamasını sağladı.
3 SEZONDA 47 GOLE DİREKT KATKI
Taraftarın sevgilisi olan Dries Mertens, Galatasaray'da 3 sezonda 94 maça çıktı. Ağları 22 kez havalandıran Belçikalı yıldız, 25 de asist yaptı. Bu sezona da hızlı başlayan usta oyuncu, ligde 6 karşılaşmada 3 gol, 2 asiste imza attı.
YUNUS YENİDEN A MİLLİ TAKIM'A
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Yunus Akgün'ü ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırma kararı aldı.
İtalyan çalıştırıcı, beklediği patlamayı gerçekleştiren 24 yaşındaki sağ kanadı, Ay-Yıldızlı Takım'da ilk 11'de kullanmayı düşünüyor. Yunus, A Milli Takım formasını en son 26 Mart 2024'te 6-1 kaybedilen Avusturya karşılaşmasında giymişti.
JAKOBS'UN TAPUSU ALINIYOR
G.SARAY'DA sol bek sorununu çözen İsmail Jakobs, performansının karşılığını yeni sözleşmeyle alacak. Monaco'dan kiralanan 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un da "Savunma geçişlerinde önemli bir oyuncu" diyerek övdüğü Jakobs'u, sarı-kırmızılı takım sezon sonunda 8 milyon Euro vererek kadrosuna kalıcı olarak katacak.
MORALLI G.SARAY REKOR İÇİN SAHADA
AVRUPA Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, sahaya rekor için çıkacak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-10'da 6'da 6 yapan Aslan, rakibini mağlup etmesi durumunda tarihinin en iyi sezon startına imza atacak.
12 gün içinde 4 maçı da kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, kadroda rotasyon yapması bekleniyor. Kaan Ayhan yerine sağ bekte Jelert oynayacak, yeni transfer Sallai de ilk 11'de Barış Alper'in formasını alacak. PAOK'a attığı golle süper bir dönüş yapan Mauro İcardi de şans bekliyor.