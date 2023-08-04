İşte harcanan para!

Galatasaray’da Kerem Demirbay’ın bonservisinin 3.7 milyon Euro’ya alındığı açıklandı. Cimbom’un kasasından transfere şu ana kadar 19.45 milyon Euro çıktı
Sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay için KAP'a bildirim yaptı. Leverkusen'e 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kerem'e her sezon için 1 milyon Euro verecek. Ezel dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakterine benzetilen gurbetçi oyuncu için kulüp sosyal medya hesabından "Salı gecesiİstanbul'a bir adam indi.Elinde bir bavul, içinde parçalıbir forma" paylaşımında bulunuldu. G.Saray, şu ana kadar transfere 19.45 milyon Euro harcadı.
İMZAYI ATTI, İDMANA ÇIKTI
G.Saray'ın yeni transferi Kerem dün imzanın ardından takımla antrenmana katıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir süre sohbet etti