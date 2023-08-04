İşte harcanan para!

Sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay için KAP'a bildirim yaptı. Leverkusen'e 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kerem'e her sezon için 1 milyon Euro verecek. Ezel dizisindeki 'karakterine benzetilen gurbetçi oyuncu için kulüp sosyal medya hesabındanpaylaşımında bulunuldu. G.Saray, şu ana kadar transfere 19.45 milyon Euro harcadı.G.Saray'ın yeni transferi Kerem dün imzanın ardından takımla antrenmana katıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir süre sohbet etti