İşte Osimhen’in özel maddesi!

Galatasaray'a gelişi ile dünya futbol piyasasında büyük şaşkınlık yaratan Victor Osimhen, ara transfer dönemi yaklaşırken yine tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor… Merak edilen konu, Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam mı edecek yoksa başka bir maceraya mı yelken açacak.
Ara transfer dönemi için geçerli çıkış opsiyonu olduğu açıklanan 25 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a bir sezonluk maliyeti 9 milyon Euro... Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon Euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesi halinde devreye girmeyecek. İŞTE DETAYLAR...
BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
İtalyan ekibi, Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı forvet için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi. 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi. Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli'ye değil tamamen Osimhen'in rızasına bağlı. Sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olan yıldız oyuncu, bu ihtimali ortadan kaldırdı ve sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya karar verdi.
Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerine hız verdi.