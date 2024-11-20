İşte Osimhen’in özel maddesi!

Galatasaray'a gelişi ile dünya futbol piyasasında büyük şaşkınlık yaratan Victor Osimhen, ara transfer dönemi yaklaşırken yine tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor…Ara transfer dönemi için geçerli çıkış opsiyonu olduğu açıklanan 25 yaşındaki yıldızınİtalyan ekibi, Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı forvet için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi. 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi. Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli'ye değil tamamen Osimhen'in rızasına bağlı.Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerine hız verdi.