İşte VAR konuşması!

Sacha Boey’in kırmızı kartında VAR hakemi Koray Gençerler’in, Ali Palabıyık’ı çağırıp izleme tavsiyesinde bulunduğu ancak orta hakemin, “Ben gördüğümü gördüm. Bana ne sunacaksın” dediği öğrenildi
Bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kartla ilgili önemli bir diyalog ortaya çıktı. Sarıkırmızılı camianın isyan ettiği söz konusu pozisyonla ilgili VAR hakemi Koray Gençerler'in, Ali Palabıyık'ı çağırıp "Hocam gel, istersenbir izle" dediği öğrenildi.
Palabıyık'ın ise "Ben göreceğimi gördüm.Bana ne sunacaksın" cevabını verip VAR'ın izleme tavsiyesini geri çevirdiği belirtildi. Karşılaşmada Alanyaspor'un hızlı atağında sarı-kırmızılı oyuncu, 31. dakikadaorta sahada Candeias'ayaptığı hareket sonrasında ortahakem Ali Palabıyık tarafındandirekt kırmızı kartla oyundanatılmıştı.