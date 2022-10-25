İşte VAR konuşması!

Bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kartla ilgili önemli bir diyalog ortaya çıktı. Sarıkırmızılı camianın isyan ettiği söz konusu pozisyonla ilgili VAR hakemi Koray Gençerler'in, Ali Palabıyık'ı çağırıpdediği öğrenildi.Palabıyık'ın isecevabını verip VAR'ın izleme tavsiyesini geri çevirdiği belirtildi. Karşılaşmada Alanyaspor'un hızlı atağında sarı-kırmızılı oyuncu,