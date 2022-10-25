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Giriş Tarihi: 25.10.2022

İşte VAR konuşması!

İşte VAR konuşması!

Sacha Boey’in kırmızı kartında VAR hakemi Koray Gençerler’in, Ali Palabıyık’ı çağırıp izleme tavsiyesinde bulunduğu ancak orta hakemin, “Ben gördüğümü gördüm. Bana ne sunacaksın” dediği öğrenildi

Bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kartla ilgili önemli bir diyalog ortaya çıktı. Sarıkırmızılı camianın isyan ettiği söz konusu pozisyonla ilgili VAR hakemi Koray Gençerler'in, Ali Palabıyık'ı çağırıp "Hocam gel, istersen bir izle" dediği öğrenildi.



Palabıyık'ın ise "Ben göreceğimi gördüm. Bana ne sunacaksın" cevabını verip VAR'ın izleme tavsiyesini geri çevirdiği belirtildi. Karşılaşmada Alanyaspor'un hızlı atağında sarı-kırmızılı oyuncu, 31. dakikada orta sahada Candeias'a yaptığı hareket sonrasında orta hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

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İşte VAR konuşması!
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