Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İşte Yunus’un sözleşmesi!
Giriş Tarihi: 11.10.2022

İşte Yunus’un sözleşmesi!

İşte Yunus’un sözleşmesi!

Aylık 70 bin TL alan 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak, kazancı ise 15 milyon TL’ye çıkacak

Victor Nelsson'un sözleşmesini yenileyen Galatasaray, iç transferde görüşmelere başladığı Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de prensipte anlaştı. Yönetim, bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak. Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus'a 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor. 2000 doğumlu genç yeteneğin 2024'te bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak. Yaz transfer döneminde ABD'den 7 milyon Euro'luk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi?
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek?
SON DAKİKA: Mahkemeden şok karar! Balyoz davasında Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi...
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 10 Ekim 2022 Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Son dakika | Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü yarın başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Yunus’un sözleşmesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA