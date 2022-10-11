İşte Yunus’un sözleşmesi!

Aylık 70 bin TL alan 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak, kazancı ise 15 milyon TL’ye çıkacak
Victor Nelsson'un sözleşmesini yenileyen Galatasaray, iç transferde görüşmelere başladığı Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de prensipte anlaştı. Yönetim, bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak. Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus'a 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor. 2000 doğumlu genç yeteneğin 2024'te bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak. Yaz transfer döneminde ABD'den 7 milyon Euro'luk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor.