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Giriş Tarihi: 25.7.2023

İşte Zaha’nın maliyeti

İşte Zaha’nın maliyeti
G.Saray, futbol kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı yaptı… Sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha'nın transferini resmen duyururken, 30 yaşındaki hücum oyuncusunun maliyetini de KAP'a bildirdi. Üç sezonluk sözleşme imzalayan yıldız futbolcuya 2 milyon 330 bin Euro tutarında imza ücreti ödeneceği ve her bir sezon için net 4 milyon 350 bin Euro maaş verileceği aktarıldı. Ancak bu transfer özelinde yarattığı sponsorluk paketini 5 farklı markaya kabul ettiren ve 5 milyon Euro'luk gelir elde edecek olan G.Saray'ın kasasından 3 sezonda toplam 10 milyon 380 bin Euro çıkacağı öğrenildi.

'DROGBA BÖYLE İSTEDİ'
ÜÇ yıllık imzayı atan Zaha, ardından kulüp televizyonuna konuştu. Fildişi Sahilli futbolcu, "Galatasaray'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu gördüm. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba ve Van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, 'Galatasaray'a gitmemi' söyledi" ifadelerini kullandı.

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İşte Zaha’nın maliyeti
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