İşte Zaha’nın maliyeti

futbol kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı yaptı… Sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha'nın transferini resmen duyururken, 30 yaşındaki hücum oyuncusunun maliyetini de KAP'a bildirdi. Üç sezonluk sözleşme imzalayan yıldız futbolcuyave her bir sezon içinaktarıldı. Ancak bu transfer özelinde yarattığı sponsorluk paketini 5 farklı markaya kabul ettiren ve 5 milyon Euro'luk gelir elde edecek olanÜÇ yıllık imzayı atan Zaha, ardından kulüp televizyonuna konuştu. Fildişi Sahilli futbolcu, "Galatasaray'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu gördüm. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba ve Van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, 'Galatasaray'a gitmemi' söyledi" ifadelerini kullandı.