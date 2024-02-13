İşte zirveye dönüş hikâyesi

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile berabere kalmasıyla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği ezeli rakibininavantajı eline aldı… 11 Ocak'ta Sivas deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarıkırmızılılar, sarılacivertli ekibin 2 puan gerisine düşmüş, Sivas'taki hakem kararlarına basın toplantısıyla tepki gösteren yönetim, camiaya 'Kenetlenin' mesajı vermişti.-Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivas dönüşü Galatasaray Adası'nda yemek organize etti.-Kulüp başkanı Dursun Özbek, elini cebine attı ve futbol takımının birikmiş alacaklarının hepsini ödedi.-Teknik direktör Okan Buruk transferlerin geciktiği dönemde çözümü takım içinden buldu.-Fransız sağ beki Sacha Boey'i rekor paraya (30 milyon Euro) Bayern Münih'e satan Galatasaray, sağ bek (Serge Aurier), yedek forvet (Carlos Vinicius) ve sol bek (Derrick Köhn) takviyeleri yaparak transfer dönemini bitirdi.-Eksiklerine rağmen Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin kayıpları sonucunda 2 puan farkla liderliği ele geçirdi.ANKARAGÜCÜ ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Eryaman Stadı'ndaki zeminin bozukluğu nedeniyle maçın başka bir sahada oynanmasını istiyor. Ancak zeminin bakıma alındığını bildiren Başkent ekibinin yönetimi, Aslan'ın talebini kabul etmedi.TFF yetkilileri de dün stada giderek zemini yakından inceledi. Rapor hazırlayan heyetin, kararını yarın açıklaması bekleniyor.Süper Lig'de iç sahada 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk, Antalya, Ç.Rize ve Hatay karşılaşmalarından da galibiyetle ayrılırsa Lucescu'yu geçip kulüp tarihine bir kez daha adını yazdıracak.taraftarlar, Avrupa Ligi'nde perşembe günü Rams Park'ta oynanacak Sparta Prag maçını heyecanla bekliyor. Dün ön satışı yapılan biletler dakikalar içinde tükenirken, futbolseverler her yerde bilet aramaya başladı.Zorlu karşılaşmada Aslantepe'de 50 bin taraftarın tribünleri doldurarak takıma destek vermesi bekleniyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.