İstifasını İnstagram’dan açıkladı

G.Saray'ın iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı futbol direktörü Cenk Ergün, camia içinden gelen yoğun tepkilere kayıtsız kalamadı ve görevinden ayrıldı. Ergün, istifa ettiğini İnstagram hesabından açıkladı. Erden Timur sonrasında futbol operasyonunu yürüten Cenk Ergün, gerçekleşmeyen Doue, Hermoso ve Zalewski transferleri sonrasında taraftarın hedefi olmuştu. Ergün açıklamasında,hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" dedi.