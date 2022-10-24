İsyan var!

Ali Palabıyık’ın yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı
Galatasaray'da hakem isyanı dün de devam etti. Hafta içinde Riva'ya çıkarma yapan yönetim, ardından da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile MHK'yi yaylım ateşine tutmuştu. Alanya maçında Ali Palabıyık'ın yönetimi de sarı-kırmızılıları kızdırdı. Sacha Boey'in kırmızı kart görmesi kulübün sosyal medya hesabından, "Boey, orta sahadarakibini tuttuğu gerekçesiyle oyundanatıldı!" mesajıyla paylaşılırken, taraftarlar bu karara sert tepki gösterdi. Palabıyık'ın, G.Saray'ın hücumunu kesip ilk yarıyı bitirmesi de tribünleri çileden çıkarttı. Uzun süre ıslıklanan Palabıyık veyardımcıları, güvenlik görevlilerinin yardımıylasoyunma odasına gitti.
PENALTI TARTIŞMASI
43. dakikada Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Victor Nelsson'un müdahalesinin ardından Galatasaray ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Alanyaspor penaltı çalınmamasına tepki gösterdi.