İsyan var!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor deplasmanında alınan 1-1'lik skor için üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, 4 gün sonra bir maça daha çıkacaklarını hatırlatıp, "Ayağa kalkacağız" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Rakip 5'li savunma ile başladı. Topu da bize bıraktı. İki direkten dönen top var.Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı bir pozisyon vardı.Bana karşı verilenpenaltıda oyuncum elini açtı, tamam bupenaltı. Yerde de siz elinizi açıyorsanız bununda penaltı olması gerekirdi. Bizim bilmediğimizbir şey varsa bunu da açıklarlarsaseviniriz.Galatasaray'ın ara transfer döneminde ilk takviyesi Berkan Kutlu oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin isteği ile Genoa ile kiralık sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki milli orta saha, İtalya'daki eşyalarını topladı. Berkan, pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçında kadroya alınacak. İtalya'da aradığını bulamayan futbolcu bu sezon 6 lig maçında 193 dakika süre aldı. 2 de kupa mücadelesine çıkıp 136 dakika oynadı.Sacha Boey, salı günü yapılan idmanı yarıda bırakmış, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivas'a götürülmemişti. Kaan Ayhan ise ağrılarına rağmen kafilede yer almıştı. İğneyle görev yapmaya hazırlanan Kaan'ı riske etmek istemeyen Okan Buruk, Sivasspor maçında altyapıdan Ali Turap Bülbül'e formayı verdi. 2005 doğumlu futbolcu, G.Saray kariyerinde A Takım seviyesinde ilk kez 11'de şans buldu.Galatasaray Kulübü, 2017-2020 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen ve iki yıl önce 11 Ocak günü trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. Çalık anısına sahaya siyah formayla çıkıldığını teknik direktör Okan Buruk açıkladı.