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Giriş Tarihi: 12.1.2024

İsyan var!

MEHMET ÖZCAN
İsyan var!

“Abdülkadir’in topa eliyle uzandığı pozisyon penaltıydı. VAR’dan da bir şey gelmedi. Zaten genelde uyarı gelmiyor. Geçen sezon bizim maçtan sonra VAR kayıtlarını açıklamışlardı, yine açıklasınlar”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor deplasmanında alınan 1-1'lik skor için üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, 4 gün sonra bir maça daha çıkacaklarını hatırlatıp, "Ayağa kalkacağız" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Rakip 5'li savunma ile başladı. Topu da bize bıraktı. İki direkten dönen top var. Daha çok golü düşünmeliydik. Şanssız bir penaltı yaşadık. Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı bir pozisyon vardı. Penaltıydı ama VAR'dan da bir şey gelmedi. Zaten genelde uyarı gelmiyor."

BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY Mİ VAR!
"Geçen sene burada yaşanan bir VAR odası faciası vardı, bu bizim lehimize olmuştu, bugün de aleyhimize oldu. İnşallah bir gün bu kayıtları açıklarlar. Geçen sene bizim maçtan sonra açıkladılar, bundan sonra da inşallah açıklarlar. Bana karşı verilen penaltıda oyuncum elini açtı, tamam bu penaltı. Yerde de siz elinizi açıyorsanız bunun da penaltı olması gerekirdi. Bizim bilmediğimiz bir şey varsa bunu da açıklarlarsa seviniriz. Ayağa kalkacağız. Hakem kötüydü, Sivas deplasmanı zordu, saha kötüydü bunların hiçbiri bizim için bahane değil."




İLK TRANSFER BERKAN
Galatasaray'ın ara transfer döneminde ilk takviyesi Berkan Kutlu oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin isteği ile Genoa ile kiralık sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki milli orta saha, İtalya'daki eşyalarını topladı. Berkan, pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçında kadroya alınacak. İtalya'da aradığını bulamayan futbolcu bu sezon 6 lig maçında 193 dakika süre aldı. 2 de kupa mücadelesine çıkıp 136 dakika oynadı.

ALİ TURAP SÜRPRİZİ
Sacha Boey, salı günü yapılan idmanı yarıda bırakmış, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivas'a götürülmemişti. Kaan Ayhan ise ağrılarına rağmen kafilede yer almıştı. İğneyle görev yapmaya hazırlanan Kaan'ı riske etmek istemeyen Okan Buruk, Sivasspor maçında altyapıdan Ali Turap Bülbül'e formayı verdi. 2005 doğumlu futbolcu, G.Saray kariyerinde A Takım seviyesinde ilk kez 11'de şans buldu. 18 yaşındaki oyuncunun henüz profesyonel sözleşmesi yok.

AHMET ÇALIK İÇİN SİYAH FORMA
Galatasaray Kulübü, 2017-2020 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen ve iki yıl önce 11 Ocak günü trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. Çalık anısına sahaya siyah formayla çıkıldığını teknik direktör Okan Buruk açıkladı.

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