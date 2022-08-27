İtalyan işi!

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim ligde henüz gol atamayan Seferovic'in yerine birinci tercih olacak forvet takviyesini gündemine aldı, listenin ilk sırasınayazıldı. PSG'de kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldıza, menajerliğini yapan eşikulüp arıyor.Ancak Nara, Avrupa'da 1 Eylül'e kadar devam edecek transfer sürecinde büyük liglerden teklifleri bekleme kararı aldı.29 yaşındaki Arjantinli yıldız için masada olan sarı- kırmızılılar ise bu transfere 4 milyon Euro bütçe ayırdı. 10 numarası Mertens'e imza parasıyla birlikte 4 milyon Euro ödeyen G.Saray, aynı rakama İcardi için de çıktı. İcardi'nin 8 milyon Euro'luk ücretinin yarısını PSG karşılamaya hazır. Ancak burada kilit isim Wanda Nara...Eğer G.Saray, Nara'yı ikna ederse transferin önü açılacak.Yönetim, Serie A'da 2 kez gol kralı olan İcardi'nin Mertens ile birlikte ligin de seyrini değiştireceğine inanıyor.