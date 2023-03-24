İtalyan işi Aslan

Bu sezon Galatasaray, transferde tercihini İtalya kökenli oyunculardan yana kullandı.Serie A'dan geldi. İcardi de İtalya'da (İnter oynadı) zirveyi görmüştü.da Avrupa kariyerine Çizme'de (Lazio) başladı. İtalya ile bağlantıları kuvvetlenenİnter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki İtalyan milli orta saha, Fredrik Midtsjö'den verim alamayan Aslan'ın radarına takıldı.Yıldız oyuncu ile İngiltere'den Leicester City de ilgileniyor. Futbolcuya imza parası ile birlikte 3 yıllık bir kontrat önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Midtsjö'yü de bonservisi ile göndermek istiyor.