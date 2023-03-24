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Giriş Tarihi: 24.3.2023

İtalyan işi Aslan

MEHMET ÖZCAN
İtalyan işi Aslan

Takımı Serie A geçmişi olan isimler üzerine kuran yönetim, Çizme’den bir yıldızın daha peşine düştü. Midtsjö transferinde istediğini bulamayan Galatasaray, 28 yaşındaki İtalyan oyuncuyu istiyor

Bu sezon Galatasaray, transferde tercihini İtalya kökenli oyunculardan yana kullandı. Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Dries Mertens, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo Serie A'dan geldi. İcardi de İtalya'da (İnter oynadı) zirveyi görmüştü. Fernando Muslera da Avrupa kariyerine Çizme'de (Lazio) başladı. İtalya ile bağlantıları kuvvetlenen sarı-kırmızılı kulübün gündemine son olarak Roberto Gagliardini geldi. İnter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki İtalyan milli orta saha, Fredrik Midtsjö'den verim alamayan Aslan'ın radarına takıldı. Atalanta'dan 2017 yılında 20 milyon Euro'ya İnter'e transfer olan Gagliardini bu sezon beklediği süreleri alamadı. Yıldız oyuncu ile İngiltere'den Leicester City de ilgileniyor. Futbolcuya imza parası ile birlikte 3 yıllık bir kontrat önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Midtsjö'yü de bonservisi ile göndermek istiyor. Aksi halde ise Norveçli oyuncuya kiralık olarak takım aranacak.

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İtalyan işi Aslan
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