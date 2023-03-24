İtalyan işi Aslan

Takımı Serie A geçmişi olan isimler üzerine kuran yönetim, Çizme’den bir yıldızın daha peşine düştü. Midtsjö transferinde istediğini bulamayan Galatasaray, 28 yaşındaki İtalyan oyuncuyu istiyor
Bu sezon Galatasaray, transferde tercihini İtalya kökenli oyunculardan yana kullandı. Sergio Oliveira, Lucas Torreira,Dries Mertens, Kaan Ayhan veNicolo Zaniolo Serie A'dan geldi. İcardi de İtalya'da (İnter oynadı) zirveyi görmüştü. Fernando Muslera da Avrupa kariyerine Çizme'de (Lazio) başladı. İtalya ile bağlantıları kuvvetlenen sarı-kırmızılı kulübün gündemineson olarak Roberto Gagliardinigeldi. İnter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki İtalyan milli orta saha, Fredrik Midtsjö'den verim alamayan Aslan'ın radarına takıldı. Atalanta'dan 2017 yılında 20 milyonEuro'ya İnter'e transfer olan Gagliardini busezon beklediği süreleri alamadı. Yıldız oyuncu ile İngiltere'den Leicester City de ilgileniyor. Futbolcuya imza parası ile birlikte 3 yıllık bir kontrat önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Midtsjö'yü de bonservisi ile göndermek istiyor. Aksi halde ise Norveçli oyuncuyakiralık olarak takım aranacak.