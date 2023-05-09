İtici gücümüz var

“Başakşehir’e karşı 4 şutta da kalesini düşürmeyen Muslera, aslan payını taraftara verdi: “Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onların itici gücü çok değerli”
Kalesine gelen 4 şutta da gole izinvermeyen ve yüzde 100'lük kurtarışbaşarı yüzdesi ile maçıtamamlayan Muslera, karşılaşma sonrasıtaraftara teşekkür etti. 36 yaşındakiUruguaylı eldiven, "Başakşehir'iyenmek inanılmaz değerliydi.Taraftarlarımıza çok teşekkür etmekistiyorum. Hafta içi Florya'da, bugün(dün) burada bizi yalnız bırakmadılar.Gerçekten onların itici gücü bizimiçin çok değerli ve önemli. Puan avantajınıdevam ettirmek istiyoruz. Herzaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz.İstanbulspor maçında da aynışekilde oynayacağız" diye konuştu.
GALİBİYET GELDİ TRİBÜN COŞTU
Karşılaşma sonrasında G.Saraylı oyuncular büyük sevinç yaşarken, kale arkası tribününe çağrıldı. İç saha maçlarında gerçekleşen ritüel bir kez daha tekrarlandı. Mauro İcardi ortaya davet edildi, Arjantinli yıldız, üçlü çektirirken yanında ise Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit vardı.