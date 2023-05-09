İtici gücümüz var

Kalesine gelenMuslera, karşılaşma sonrasıtaraftara teşekkür etti. 36 yaşındakiUruguaylı eldiven,Puan avantajınıdevam ettirmek istiyoruz. Herzaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz.İstanbulspor maçında da aynışekilde oynayacağız" diye konuştu.Karşılaşma sonrasında G.Saraylı oyuncular büyük sevinç yaşarken, kale arkası tribününe çağrıldı. İç saha maçlarında gerçekleşen ritüel bir kez daha tekrarlandı. Mauro İcardi ortaya davet edildi, Arjantinli yıldız, üçlü çektirirken yanında ise Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit vardı.