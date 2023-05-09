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Giriş Tarihi: 9.5.2023

İtici gücümüz var

İtici gücümüz var

Başakşehir’e karşı 4 şutta da kalesini düşürmeyen Muslera, aslan payını taraftara verdi: “Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onların itici gücü çok değerli”

Kalesine gelen 4 şutta da gole izin vermeyen ve yüzde 100'lük kurtarış başarı yüzdesi ile maçı tamamlayan Muslera, karşılaşma sonrası taraftara teşekkür etti. 36 yaşındaki Uruguaylı eldiven, "Başakşehir'i yenmek inanılmaz değerliydi. Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hafta içi Florya'da, bugün (dün) burada bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten onların itici gücü bizim için çok değerli ve önemli. Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İstanbulspor maçında da aynı şekilde oynayacağız" diye konuştu.




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Karşılaşma sonrasında G.Saraylı oyuncular büyük sevinç yaşarken, kale arkası tribününe çağrıldı. İç saha maçlarında gerçekleşen ritüel bir kez daha tekrarlandı. Mauro İcardi ortaya davet edildi, Arjantinli yıldız, üçlü çektirirken yanında ise Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit vardı.

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