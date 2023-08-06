Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İyilikte de lideriz
Giriş Tarihi: 6.8.2023

İyilikte de lideriz

İyilikte de lideriz

“Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu olarak burada da iyilikte şampiyonuz. Göğsümü gere gere söylüyorum. Diğer kulüplerden kim varsa gelsin bizi geçmeye çalışsın”

Galatasaray Kulübü, 6 Şubat'ta 11 ili yıkan depremin yaralarını sarmak için yine kolları sıvadı. Birçok yardımda bulunan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Kahramanmaraş'ta NEF'in iş birliğiyle 600 konteynerlik yaşam alanını hayata geçirdi. Halkın ihtiyaçlarına merhem olmaya devam ettiklerini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İlk günden itibaren buradaki kardeşlerimize destek veriyoruz. 100 tırdan fazla yaşam malzemesi indirdik ve dağıtımını sağladık. Şimdi de yaşam kenti yaptık. İçerisine de bir insanın ihtiyacına lazım olabilecek her malzemeyi koyduk" dedi.



DEVLETIMIZE DESTEK OLMALIYIZ
Söz verdikleri kalıcı konuta da başlayacaklarını söyleyen başkan sözlerine şöyle devam etti: "80 metrekareden oluşacak 250 adet konuta da başlayacağız. İlk etapta 100 tane yapacağız. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşerek konutların Galatasaray tarafından yapılması için mutabakata vardık. Biz spor kulüpleri olarak her alanda yarışmacıyız. Ancak bugün için en önemlisi iyilikte yarışmamız. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu olarak burada da iyilikte şampiyonuz. Göğsümü gere gere söylüyorum. Diğer kulüplerden kim varsa gelsin bizi geçmeye çalışsın. Devletimiz elinden geleni yapıyor ancak her şeyi devletten beklemek doğru değil. Bizlerin de destek vermesi gerekiyor."

MERTENS İÇİN ROMA İDDİASI!
ZALGIRIS maçında attığı şık golle Galatasaray'a turu getiren Mertens'in yol ayrımında olduğu iddia edildi. Corriere dello Sport'a göre; 36 yaşındaki Mertens'in, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya önerildiği belirtildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Portekizli teknik adamın, Belçikalı yıldızı kadrosunda isteyebileceği vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ermeni lobisine teşekkür et lan
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
İyilikte de lideriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA