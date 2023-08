İyilikte de lideriz

alatasaray Kulübü, 6 Şubat'ta 11 ili yıkan depremin yaralarını sarmak için yine kolları sıvadı. Birçok yardımda bulunan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Kahramanmaraş'ta NEF'in iş birliğiyle 600 konteynerlik yaşam alanını hayata geçirdi. Halkın ihtiyaçlarına merhem olmaya devam ettiklerini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,İçerisine de bir insanın ihtiyacına lazım olabilecek her malzemeyi koyduk" dedi.Söz verdikleri kalıcı konuta da başlayacaklarını söyleyen başkan sözlerine şöyle devam etti: "80 metrekareden oluşacak 250 adet konuta da başlayacağız.Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşerek konutların Galatasaray tarafından yapılması için mutabakata vardık. Biz spor kulüpleri olarak her alanda yarışmacıyız. Ancak bugün için en önemlisi iyilikte yarışmamız.varsa gelsin bizi geçmeye çalışsın. Devletimiz elinden geleni yapıyor ancak her şeyi devletten beklemek doğru değil.ZALGIRIS maçında attığı şık golle Galatasaray'a turu getiren Mertens'in yol ayrımında olduğu iddia edildi. Corriere dello Sport'a göre; 36 yaşındaki Mertens'in, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya önerildiği belirtildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Portekizli teknik adamın, Belçikalı yıldızı kadrosunda isteyebileceği vurgulandı.