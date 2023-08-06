İyilikte de lideriz

“Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu olarak burada da iyilikte şampiyonuz. Göğsümü gere gere söylüyorum. Diğer kulüplerden kim varsa gelsin bizi geçmeye çalışsın”
Galatasaray Kulübü, 6 Şubat'ta 11 ili yıkan depremin yaralarını sarmak için yine kolları sıvadı. Birçok yardımda bulunan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Kahramanmaraş'ta NEF'in iş birliğiyle 600 konteynerlik yaşam alanını hayata geçirdi. Halkın ihtiyaçlarına merhem olmaya devam ettiklerini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İlkgünden itibaren buradakikardeşlerimize destek veriyoruz.100 tırdan fazla yaşammalzemesi indirdik ve dağıtımınısağladık. Şimdi deyaşam kenti yaptık. İçerisine de bir insanın ihtiyacına lazım olabilecek her malzemeyi koyduk" dedi.
DEVLETIMIZE DESTEK OLMALIYIZ
Söz verdikleri kalıcı konuta da başlayacaklarını söyleyen başkan sözlerine şöyle devam etti: "80 metrekareden oluşacak 250 adet konuta da başlayacağız. İlk etapta 100tane yapacağız. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşerek konutların Galatasaray tarafından yapılması için mutabakata vardık. Biz spor kulüpleri olarak her alanda yarışmacıyız. Ancak bugün için en önemlisi iyilikte yarışmamız. Geçen yılınSüper Lig şampiyonu olarakburada da iyilikte şampiyonuz.Göğsümü gere gere söylüyorum.Diğer kulüplerdenkim varsa gelsin bizi geçmeye çalışsın. Devletimiz elinden geleni yapıyor ancak her şeyi devletten beklemek doğru değil. Bizlerin de destekvermesi gerekiyor."
MERTENS İÇİN ROMA İDDİASI!
ZALGIRIS maçında attığı şık golle Galatasaray'a turu getiren Mertens'in yol ayrımında olduğu iddia edildi. Corriere dello Sport'a göre; 36 yaşındaki Mertens'in, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya önerildiği belirtildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Portekizli teknik adamın, Belçikalı yıldızı kadrosunda isteyebileceği vurgulandı.