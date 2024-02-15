İzin kullanmadı cimbom’a koştu

Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, dün İstanbul'a gelip salonda çalıştı. Ardından da sarı-kırmızılı formayı giyip resmi imzayı attı. Aslında bugün beklenen ancak Sparta Prag karşılaşması nedeniyle uçağını erkene alan 31 yaşındaki sağ beki teknik direktör Okan Buruk'un maç kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.
Fildişili oyuncu, "Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden Fildişi'nde oynamış arkadaşlarımla sohbet ettim. Burada oynamak benim için çok büyük gurur"
dedi. Bu arada geçen hafta kadroya katılan Derrick Köhn ise ismi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.