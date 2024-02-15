İzin kullanmadı cimbom’a koştu

Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, dün İstanbul'a gelip salonda çalıştı. Ardından da sarı-kırmızılı formayı giyip resmi imzayı attı.Fildişili oyuncu, "Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha öncedendedi. Bu arada geçen hafta kadroya katılan Derrick Köhn ise ismi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.